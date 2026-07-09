Arkose y Cooperación Internacional invitan a quince niños a una jornada de escalada en Madrid

Arkose y Cooperación Internacional han invitado a quince niños a una jornada de escalada en Madrid. - ARKOSE

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arkose, en colaboración con la organización no gubernamental (ONG) Cooperación Internacional, ha invitado este jueves a un grupo de 15 niños a disfrutar de una jornada de escalada en su rocódromo del barrio madrileño de Carabanchel.

Tras la buena acogida del año pasado, ambas entidades han vuelto a unir sus fuerzas para ofrecer a los menores una actividad que ha buscado combinar la diversión, el aprendizaje y el desarrollo personal en un entorno seguro y guiado.

A través de esta iniciativa, el centro deportivo ha pretendido que los más pequeños puedan descubrir esta disciplina fomentando valores como la confianza, la autonomía, la concentración y la capacidad de afrontar nuevos retos.

La práctica de la escalada se considera como uno de los deportes más completos debido a los beneficios físicos que aporta, entre los que se han destacado la mejora de la coordinación, la fuerza y la movilidad.

Asimismo, esta actividad física ha generado un impacto positivo a nivel emocional y social, ya que su desarrollo contribuye a la evolución de la autoconfianza, la gestión de la frustración y el trabajo en equipo, habilidades que han resultado especialmente importantes durante la etapa de la infancia.

El director general de Arkose, Grégoire de Belmont, ha manifestado que en la compañía están encantados de volver a contar con la asociación y de abrir las puertas de sus rocódromos a nuevos participantes. "Nuestro principal objetivo es que todo el mundo pueda descubrir la escalada y disfrutar de una actividad que les ayude a ganar seguridad, gestionar retos y trabajar en equipo", indicó De Belmont.

Por su parte, la directora de proyectos de Cooperación Internacional, Teresa Martín Aguado, ha destacado que esta jornada va mucho más allá de la diversión y se configura como una vía para que los menores descubran su propio potencial.

"A través de la escalada, no solo salen de su entorno cotidiano para vivir una experiencia divertida, sino que asimilan valores clave para su futuro como la confianza mutua, la colaboración y la capacidad de superarse día a día", comentó Martín Aguado.