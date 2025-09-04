Arkose ofrece entrada y pies de gato gratuitos en Madrid el 6 y 7 de septiembre para acercar la escalada a la vuelta del verano. - ARKOSE

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rocódromo Arkose, ubicado en los barrios madrileños de Tetuán y Carabanchel, ha anunciado su jornada de puertas abiertas el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, en el que ofrecerá entrada para escalar y pies de gato gratuitos para acercar este deporte en la vuelta a la rutina tras el verano.

Abierto de 7 a 24 horas, Arkose invita a los aficionados a que se inscriban a través de la web para agilizar el tráfico y el acceso a las instalaciones. Al inscribirse, la persona registrada recibirá un código QR que tendrá que mostrar en la entrada.

Para disfrutar de la actividad, Arkose facilitará de manera gratuita pies de gato para todo el mundo en la recepción. Respecto a la ropa, recomienda ropa deportiva cómoda como pantalones de jogging o leggins.

Con una superficie de más de 1.000 metros cuadrados, una altura máxima de 5 metros para escalar y más de 200 boulders desde nivel principiante hasta nivel olímpico, Arkose combina escalada para todos los niveles, gastronomía, zona de coworking y diseño de baja huella de carbono.

Además, cuenta con cantina ecológica en la que el aficionado pueda tomar un aperitivo después del entrenamiento y la apuesta por la cocina responsable también se ve también reflejada en sus bebidas.