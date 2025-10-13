Arkose pretende consolidarse como nuevo punto de encuentro del otoño en Madrid

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rocódromo Arkose, con dos centros en Madrid -en Cuatro Caminos y Carabanchel-, pretende consolidarse como un nuevo punto de encuentro en la temporada de otoño en la capital de España cuando los días son más cortos y la bajada de las temperaturas invitan a que el entrenamiento al aire libre ceda terreno a las actividades bajo techo.

Arkose, el concepto francés de escalada urbana que combina deporte, gastronomía y 'coworking', invita al aficionado a ser una alternativa al gimnasio tradicional en un país en el que la escalada tuvo un despegue de aceptación y practicantes tras el oro del español Alberto Ginés en los Juegos de Tokyo 2020.

Los centros de Arkose Cuatro Caminos y Carabanchel ofrecen al aficionado espacios amplios, luminosos y diseñados para disfrutar del entrenamiento sin importar el clima, muros de escalada para todos los niveles y un bistró-cafetería con cocina saludable y de temporada.

Asimismo, dispone de una zona de trabajo para quienes buscan un espacio donde relajarse antes o después del entrenamiento. Con un modelo sostenible y un diseño inspirado en los espacios industriales de París, Arkose ofrece ser el refugio frente al mal tiempo y propone una forma distinta de vivir la ciudad de una forma activa, consciente y conectada.