Así es la primera edición especial de las zapatillas Joma R-2000 y R-1000 para la Behobia-San Sebastián

Archivo - Joma lanza la primera edición especial de las zapatillas R-2000 y R-1000 para la Behobia-San Sebastián. - JOMA - Archivo

El modelo, inspirado en el lema de la LX edición, combina diseño y tecnología testada en laboratorio

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma y la Behobia-San Sebastián presentan la primera edición especial de zapatillas para una de las carreras más emblemáticas del calendario nacional, que el próximo 9 de noviembre celebra la sexagésima edición con su lema '50/50 Egin dezagun posible' ('Hagámoslo posible') con el propósito de conseguir una prueba cada vez más paritaria.

Joma tiene además, como marca experta en deporte, el compromiso de ofrecer el máximo rendimiento, confort y fiabilidad a todos los participantes. Y esto es posible gracias a la integración de tecnología de última generación y de materiales testados en laboratorio en su calzado.

Por eso, la colección exclusiva incluye dos modelos diferenciados, pensados para cubrir las necesidades de corredores/as de todos los niveles: un modelo polivalente y versátil, R-2000, ideal para aquellos que necesitan un plus de amortiguación y confort, y un modelo con placa de carbono, R-1000, orientado a los y las atletas que buscan el máximo rendimiento en competición.

Cada detalle de estas zapatillas ha sido estudiado para optimizar la pisada, mejorar la eficiencia y garantizar la seguridad durante toda la maratón.

Ambos modelos han sido testados en laboratorio para garantizar fiabilidad, durabilidad y rendimiento máximo. Cada componente ha sido evaluado bajo condiciones extremas de impacto, torsión y desgaste, asegurando que las zapatillas mantengan su rendimiento en cualquier tipo de recorrido o situación de carrera.

Tanto las R-2000 como las R-1000 cuentan con un upper ultratranspirable y ligero, equipado con el sistema VTS, que expulsa el sudor y gestiona la humedad, además del sistema de ajuste termosellado Joma Sportech para eliminar los puntos de fricción.

La nueva edición especial de zapatillas Joma para la Behobia-San Sebastián es un homenaje al espíritu inclusivo y diverso de la prueba. Como reflejo de esta iniciativa, Joma ha desarrollado dos diseños distintos, pero que se complementan entre sí; uno para cada modelo. Con colores y detalles que evocan igualdad, las R-2000 y R-1000 x Behobia son un símbolo con el que contribuir a la concienciación.