ASICS anima a las mujeres a experimentar el impacto positivo del movimiento en el cuerpo y la mente.

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional de diseño y material deportivo ASICS ha lanzado la campaña 'This is For Me' para animar a las mujeres a ponerse en movimiento y a experimentar por sí mismas el efecto estimulante del movimiento, imforma en un comunicado.

En dicha campaña invita a las deportistas a compartir sus

'selfies' sudorosos mientras practican ejercicio físico en un esfuerzo por mostrar que la fuerza, la aprobación y la identidad vienen de dentro y no de los 'me gusta' en una publicación de las redes sociales.

El poder liberador del running ha sido un constante en los últimos años y cada vez más personas han descubierto los beneficios para su cuerpo y su mente. Sin embargo, las investigaciones muestran que las mujeres siguen siendo menos activas que los hombres.

Esta campaña se apoya en la colección Primavera-Verano de 2022, inspirada en por el Kumiko, una técnica tradicional japonesa para ensamblar piezas de madera, y que contiene el sujetador Sakura, las mallas Sakura AOP, la chaqueta Accelerate y las zapatillas GEL-Nimbus 24 y GEL-Kayano 28.