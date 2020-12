ASICS renueva sus zapatillas de tenis Solution Speed, con más amortiguación y propulsión

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva ASICS ha lanzado este jueves la zapatilla de tenis Solution Speed FF 2 all-court, la segunda edición de la serie para que los jugadores sientan la propulsión más rápidamente desde la línea de fondo, con una sensación más ligera y flexible, informa la empresa japonesa.

La novedad de la Solution Speed FF 2, disponible en Europa a partir del 15 de enero, es una suela intermedia mejorada Flytefoam que proporciona una amortiguación más suave y ligera y con tecnología ASICS Grip, que reduce los resbalones en el inicio de la carrera.

La capacidad de cambiar rápidamente de dirección en la pista es muy importante para el jugador de tenis. Por ello, ASICS ha extendido su tecnología Twistruss a la parte delantera de la zapatilla para ayudar a los jugadores a desplazarse con confianza.

"Lo más difícil para un tenista es mantenerse delante de la bola y cubrir la mayor parte posible de la pista. Con la nueva Solution Speed * FF 2, me siento más ligero y rápido, lo cual no creía posible después de haber jugado con la última versión durante tanto tiempo. También puedo sentir un mejor agarre en la pista. Así que, no importa cuánto cambie de dirección, siempre me siento confiado de que mis zapatillas aguantarán", comentó el tenista belga David Goffin.

Por su poarte, Tatsuya Ishikawa, investigador principal del equipo de calzado del Instituto de Ciencias del Deporte de ASICS, dijo que la Solution Speed FF 2 es producto de la "intensa investigación" de la marca sobre la mecánica del tenis.

"A diferencia de la carrera, que consiste principalmente en moverse en líneas rectas, el tenis implica muchos más movimientos y desplazamientos dinámicos. Por eso es tan importante elegir una zapatilla de tenis hecha para su estilo de juego", comentó.

Los embajadores de la marca David Goffin y el australiano de ascendencia española Alex de Miñaur, entre otros, debutarán con la nueva Solution Speed FF 2 en el Open de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que se retrasará a febrero por la COVID-19.