Aspar: "Superar a Agostini será difícil para Márquez, pero a Rossi le va a pasar por encima"

Actualizado 22/10/2019 14:00:03 CET

Jorge Martinez Aspar during the Europa Press Sports Breakfasts at the Intercontinental Hotel in Madrid, Spain, on October 22, 2019. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) - El expiloto español Jorge Martínez 'Aspar' ha afirmado que el ocho veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, tendrá difícil superar los quince títulos de Giacomo Agostini, pero que a italiano Valentino Rossi le "pasará por encima" sin problemas, y que además podrá batir todos sus récords si continúa con esa "mentalidad ganadora". "Marc tiene solo 26 años y ya tiene ocho títulos mundiales, puede llegar a los quince títulos, pero no será fácil. Superar los 15 títulos de Giacomo Agostini va a ser difícil para él, pero a Valentino Rossi le va a pasar por encima. Yo creo que va a batir muchos récords. Es difícil superar a Agostini y a Nieto, pero va estar ahí cerca de ellos seguro", declaró en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado. El valenciano aseguró que el actual campeón de la categoría reina continuará ganando títulos si sigue con ese "hambre de victoria", que le diferencia del resto de pilotos. "Lo que pasa con Marc es que sale el viernes y en la primera vuelta ya va primero. Tiene una mentalidad brutal y no deja que nadie le tosa. Está en un momento increíble, cada vez se cae menos y si sigue así batirá muchos récords", señaló. En cambio, Aspar recordó que no es tan bueno tener a Márquez como rival, como es el caso del piloto Jorge Lorenzo, a quien "le ha pillado el toro". "Jorge tiene otra forma de pilotar que Marc, es mucho más fino y suave, Marc es más agresivo y él no se ha adaptado a la Honda", explicó. "Lorenzo estaba muy cerca en Montmeló, luego tuvo una caída en Holanda, se fastidió la espalda y fue donde vino el gran cambio para él. Antes estaba a poco de Márquez, pero después de ahí se fastidió todo. Veo difícil que gane el próximo año. Tiene que disfrutar encima de la moto, que no lo está haciendo, y estar entre los cinco primeros y luego ya pensar en ganar un Mundial, pero en este momento está lejos", declaró sobre el balear. UN PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS PARA EL MOTOCICLISMO ESPAÑOL El cuatro veces campeón mundial de motociclismo aseguró que "España es la primera potencia mundial en motociclismo" y que "cualquier piloto del mundo tiene que venir a España para ir al Mundial". "España siempre estuvo arriba con Nieto, y ahora también. Tenemos escudería, tenemos a Dorna, tenemos cuatro Grandes Premios, tenemos el Mundial Junior. Tenemos que seguir cuidando la base y seguir invirtiendo en ella", recalcó. "Yo creo que el palmarés español del motociclismo es brutal. La parte de asfalto y velocidad es increíble. Ángel Nieto fue el que se peleaba con la prensa para que se hablara de motociclismo, se peleaba con los patrocinadores diciendo que esto era muy bueno y a partir de los años 80 empezaron a llegar patrocinadores. El gran cambio fue gracias a Ángel", relató. Además, añadió que el motociclismo español, considerado "una potencia mundial", se merece el Premio Princesa de Asturias, en consecuencia de todos los "títulos conseguidos a lo largo de la historia" y por "todo el trabajo que está haciendo Dorna" para seguir progresando. "ANTES LOS NEUMÁTICOS ERAN DE CARTÓN PIEDRA" El expiloto, que próximamente será nombrado 'Leyenda de MotoGP', recordó sus orígenes en el motociclismo, donde ha corrido "en color y en blanco y negro". "Era diferente porque corrías con moto de calle. Ahora es todo muy diferente. Luego ya fue muy rápido todo, gané el campeonato de España y luego gané mi primer Mundial en 1982", señaló. "Sin duda los pilotos que han nacido con la nueva tecnología, con este tipo de neumáticos, corre con mucha más seguridad. En los años 80 el oído y la sensibilidad de las manos tenía que ser brutal, y los neumáticos eran de cartón piedra. Hoy en día un piloto tiene que estar también muy preparado, tiene que tener una concentración brutal, pero técnicamente el piloto hace 40 años tenía que saber mucho de mecánica", explicó. Finalmente, Aspar afirmó que continuará peleando por "los nuevos pilotos jóvenes", igual que seguirá colaborando con la fundación de su compañero fallecido, Ángel Nieto, para "seguir recordando a Ángel". "A mí me ayudó mucho y me enseñó muchísimo. Siempre está en mi recuerdo", concluyó. Por su parte, la directora general de Comunicación y Presidencia de Repsol, Begoña Elices, celebró el medio siglo de vínculo entre su compañía y las competiciones de motor. "50 años dan mucho de sí, para luces y sombras, pero para Repsol las luces han cegado totalmente las posibles sombras. Siempre hemos estado muy comprometidos con el deporte y vamos a seguir estándolo en el futuro", garantizó.