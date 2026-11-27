Trofeo de la Copa de la Reina de hockey hierba - RFEH

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlètic Terrassa Hockey Club acogerá entre el 23 y el 25 de abril de 2027 la próxima edición de la Copa del Rey y de la Reina, una cita en la que los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Iberdrola y la Liga IATI competirán en las instalaciones de Can Salas dentro de la celebración del 75 aniversario de la entidad.

La competición ha arrancado --según la planificación del torneo-- el viernes 23 de abril, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi, con los partidos de cuartos de final, mientras que el sábado 24 se disputarán las semifinales y el domingo 25 tendrán lugar las finales que decidirán los títulos masculino y femenino.

La Real Federación Española de Hockey (RFEH) y el club egarense han avanzado que trabajarán conjuntamente en la organización de tres jornadas de hockey que unirán la lucha por los trofeos con la conmemoración de las siete décadas y media de historia del club desde 1952 y con la acogida de la Gala anual.

El presidente del Atlètic Terrassa, Josep Maria Biosca, ha asegurado que el club se encuentra preparado para afrontar el evento: "El año 2027 será un año muy especial para el Atlètic Terrassa, estaremos de aniversario. No somos de los clubs más antiguos, pero estamos muy orgullosos de nuestro recorrido, es por ello que una manera de celebrar esta efeméride es rodearnos de los mejores clubs de España y la Copa del Rey y de la Reina nos brinda esta oportunidad", ha celebrado.

"Agradezco muy sinceramente a la Real Federación Española de Hockey la confianza depositada en nuestro club para organizar el evento más importante del año de nuestro deporte. Estaremos preparados, de hecho ya estamos trabajando en ello para estar a la altura de la organización que se merece la competición y además acoger la Gala anual para poder compartir con todos los clubes participantes nuestro aniversario", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de Hockey España, Santi Deó, ha valorado la elección de la sede vallesana: "Celebrar la Copa del Rey y de la Reina en el Atlètic Terrassa será una magnífica oportunidad para compartir con el club su 75 aniversario. Es una entidad que ha contribuido al crecimiento de nuestro deporte y queremos que esta edición sea también un reconocimiento a todas las personas que han construido su historia. La Copa es una de las citas más especiales de la temporada, por la emoción de las eliminatorias y por reunir a equipos y aficiones en una misma sede. Trabajaremos junto al Atlètic para ofrecer un gran fin de semana de hockey y una celebración a la altura de este aniversario".