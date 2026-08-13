Attaoui: "Confiaba en pelear por el oro, pero aguanté con garra"

Mohamed Attaoui y David Barroso, Europeo 2026 - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Attaoui valoró "mucho más contento" su medalla de bronce una vez en frío después de la final del 800 metros de este jueves en el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra), aunque reconoció que confiaba en "pelar por el oro", algo del sabor agridulce que mostró David Barroso por ser cuarto.

"Ahora estoy mucho más contento, cuando he cruzado la línea de meta quería más. Confiaba en que podía lograr algo mejor. Viendo las piernas que había tenido ayer, confiaba en que podía pelear por ese oro. Quise ser un poco más valiente, arriesgar un poco más, salí un poco más fuerte, me coloqué primero, segundo casi toda la carrera", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que recoge Europa Press.

Attaoui explicó que le fallaron las fuerzas al final por esa táctica distinta pero destacó la "garra" para no entregar el podio. "A falta de 250 metros me pasó English, que era la rueda perfecta, sabía que era el hombre más fuerte. A falta de 150 metros cambié con todo lo que tenía y me fallaron un poco las fuerzas", comentó.

"No pude adelantar ninguna posición pero supe aguantar con garra ese tercer puesto, conseguir la medalla de bronce, que no es nada fácil. Soñaba con ello hace un mes y medio, con estar aquí en esta final. De aquí para arriba", añadió, confesando su amistad con un Barroso que "ojalá" se hubiese subido al podio con él, y al que debe una cena por haber ganado el mano a mano en Birmingham.

"Ojalá haber entrado en ese podio los dos, es mi amigo, ojalá él segundo y yo tercero, ha mejorado mucho este año, me batió en el Campeonato de España y ha estado en la pelea aquí también. Conseguiremos muchos éxitos", afirmó.

Por su parte, David Barroso se mostró "muy satisfecho", aunque con "la espinita clavada" porque llegó a ver "la medalla tan cerca" que creyó "por un momento" que podía haberla conseguido. "He visto la medalla tan cerca que por un momento he creído que podía conseguirla. Me he quedado muy cerquita, cuarto puesto de Europa y en los 800 metros, con el nivel que había en la prueba, así que supercontento", añadió en declaraciones a la RFEA.

El extremeño vio una "carrera táctica" con un segundo 400 "bastante más rápido". "Este tipo de carreras más tácticas y carreras rápidas me gustan, creo que hubiera rendido en ambas. He intentado colocarme bien, ahí en la cuerda, sin comerme mucho viento ni correr metros de más, para intentar llegar fuerte el último 100", apuntó.

"Me he puesto a cola de Moha (Attaoui) y he ido bastante cómodo, pero al ser tan lenta todo el mundo ha corrido mucho y nos hemos quedado ahí muy cerquita. El objetivo que me puse con mi entrenador era pasar a la final y ya dijimos también que si pasábamos a la final íbamos a intentar estar luchando por todo. Hemos estado ahí hasta los últimos metros, así que objetivo cumplido con creces y muy contento", sentenció.