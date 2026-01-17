Audrey Pascual cierra su paso por la Copa del Mundo de Saalbach con un oro más en supergigante

Archivo - La esquiadora española Audrey Pascual tras una competición - RFEDI - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual cerró su paso por la prueba de la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico disputada en la localidad austriaca de Saalbach entre el 11 y el 17 de enero con un total de tres medallas de oro en cuatro eventos, dos descensos y dos supergigantes.

La joven esquiadora madrileña sigue afinando su puesta a punto para su debut el próximo mes de marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) y continúo con su buen hacer en el circuito, donde ya acumula esta temporada un total de nueve medallas.

Pascual comenzó muy bien su participación en Saalbach, con dos triunfos en los dos primeros descensos, una modalidad en la que se ha estrenado en esta temporada y donde batió a su principal rival en la modalidad de esquiadores sentados, la alemana Anna-Lena Forster.

La esquiadora de 21 años prosiguió con su buen rendimiento en la disicplina de supergigante donde arrasó en el primero de este viernes donde fue inalcanzable para sus rivales. La madrileña dominó todos los sectores y se impuso con un tiempo de 1:07.49, con casi segundo y medio de ventaja sobre Forster para afianzar su liderato en la Copa del Mundo.

Sin embargo, Pascual no tuvo tanta fortuna en el segundo descenso de este sábado, y no pudo acabarlo cuando lo estaba dominando por un fallo en el tramo final del recorrido, por lo que el triunfo fue para la germana. Ahora, la española competirá la semana que viene en la estación alemana de Feldberg, donde disputará dos eslalon, una de sus disciplinas favoritas y en la que es actual subcampeona del mundo.