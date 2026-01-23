Audrey Pascual suma una plata en descenso en la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico de Feldberg

Archivo - La esquiadora español Audrey Pascual - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual continúa cosechando éxitos durante esta temporada de la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico y se marchó de la prueba disputada en la localidad alemana de Feldberg con una plata en uno de los dos eslalon disputados.

A algo más de un mes de competir en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), la deportista madrileña continúa subiéndose al podio en las diferentes disciplinas del circuito internacional y ya suma diez metales esta temporada en la categoría de esquiadoras que compiten sentadas.

En Feldberg, le tocó competir en la modalidad de eslalon, donde es la actual subcampeona del mundo y donde se colgó la medalla de plata en el primero de los disputados el jueves, donde no pudo esta vez con su gran rival, la alemana Ana-Lenna Forster, que dominó las dos mangas para acabar aventajando a la española en casi dos segundos.

Pascual no pudo tomarse la revancha este viernes en el segundo de los eslalon de esta cita de la Copa del Mundo después de no poder acabar la primera manga. La victoria fue de nuevo para Forster que ha recuperado el liderato en la general del circuito a falta de tres pruebas (Meribel, Tignes y Veysonnaz) antes de la celebración de los Juegos en el mes de marzo.

En la localidad alemana también estuvo la leonesa María Martín-Granizo, que compite en la clase LW2 (esquiadoras que tienen el movimiento limitado de una pierna en un grado moderado o alto), y que firmó un séptimo puesto en el primer eslalon y que no pudo acabar el segundo.