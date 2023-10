Aurora Catà: "Hay muchas opciones de que Barcelona repita como sede de la Copa América"

La vicepresidenta de la America's Cup asegura que "si Barcelona quiere, Barcelona puede"



La vicepresidenta de America's Cup Events Barcelona (ACE Barcelona), Aurora Catà, cree que hay "muchas más opciones" de lo que pueda parecer de que Barcelona repita como sede de la Copa América, cuya 37ª edición albergará en 2024 con previsión de que sea un "éxito absoluto" y con toda la logística ya lista a un año para las regatas por el título, que defiende el Emirates Team New Zealand.

En una entrevista a Europa Press, Aurora Catà --la número 2 de la 37ª America's Cup de Barcelona 2024-- asegura que hay "muchas más opciones de lo que la gente cree" de que Barcelona "repita como sede de la Copa América", y que, en resumen, "si Barcelona quiere, Barcelona puede".

"De entrada, me voy a la competición. El Team New Zealand es el único equipo que tiene el 50% de posibilidades de ganar, porque es el único que va directo a la final, y han dicho públicamente, y otros equipos también, que valorarán muy seriamente repetir Barcelona como sede", desveló.

De ahí que Barcelona tenga la 'pole position', si la ciudad y el resto de instituciones quieren, para albergar también la 38ª edición en 2028. "Me cuesta pensar en qué podría pasar para que Barcelona no repitiera. Podría pasar que Barcelona no quisiera, pero no lo veo... De verdad, hemos tenido, insisto, como organización de un evento de esta dimensión, situaciones de arreglar todo con voluntad, vocación y complicidad, de todo el mundo", celebró Catà.

"Desde el primer hay complicidad de las instituciones de todos los niveles, de todos los colores, por un proyecto común de todos y que vuelva a poner a Barcelona como ciudad y como comunidad en el mapa internacional. Hemos encontrado una solución a todo y seguimos, déjame decir, tan amigos como el primer día, y eso es realmente difícil de repetir", destacó.

Por todo ello, Aurora Catà fue más que clara: "Si Barcelona quiere, si Catalunya y España y todo el ente quiere repetir, ¿se puede repetir? Sí, yo siempre digo 'si Barcelona vol, Barcelona pot'. Es decir, si Barcelona quiere, Barcelona puede".

¿Motivos para repetir en Barcelona? Pues que es una ciudad "extraordinaria e incomparable". "Hay ciudades maravillosas, pero no comparables. Si todo va como tiene que ir, esperamos que sea un éxito. ¿Podría haber otra Copa América en Barcelona? Sí, evidentemente. Y además jugaríamos con mucha ventaja porque ya la habríamos hecho una vez", aportó, en este sentido.

"Aquí en Barcelona toda la infraestructura está hecha. Si el evento tiene una buena participación y además se disfruta por todo el mundo, bueno, pues eso son puntos a favor, evidente. Pero puede haber ofertas y ciudades que realmente hagan otras propuestas interesantes. Pero ahora mismo no tenemos ninguna. Ni la de Barcelona, que tendría que presentar otra vez candidatura y hacerse formal", matizó en este sentido la vicepresidenta de la Copa América de Barcelona.

A UN AÑO VISTA, TODO PREPARADO

Por otro lado, queda ya menos de un año para que el 12 de octubre de 2024 arranque la 37ª America's Cup Match, las regatas finales por el título. "Estamos con la cuenta atrás en marcha y cada día que nos acercamos más a ese 'deadline' todo se acelera más, todo coge más dimensión y cuerpo", reconoció Catà.

"Hemos estado trabajando muchos, muchos meses, desde marzo del 2022 en la preparación, en establecer un poco las bases de todo lo que implica un evento de esta dimensión, y ahora ya estamos en la ejecución final, en el visualizar todo lo que se está planteando. A nivel logístico está todo hecho", celebró.

De hecho, desde el pasado mes de abril, todos los equipos --Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia-- están ya entrenando a diario en aguas de Barcelona. "Se pueden ver entrenando ya en el Puerto de Barcelona, cada día, a los barcos voladores AC75, a la Fórmula 1 del mar, y la verdad es que en sí mismo esto ya es un espectáculo", manifestó.

Un ejercicio logístico mayúsculo para la organización, el lograr tener a todos los miembros de los equipos en Barcelona más de un año antes del inicio de la competición. "Estamos hablando de unas 150 personas con sus familias por equipo, por tanto buscar el alojamiento, los colegios porque estamos hablando de hasta 600 niños que ya se han escolarizado, toda esa parte también está", señaló.

Eso sí, hay algo que no se puede controlar, ni siquiera el CEO de la competición, el patrón del 'defender' Emirates Team New Zealand, Grant Dalton. "¿Qué es lo que no podemos controlar? ¿Qué es lo que no podemos manejar? ¿Qué es lo que no podemos hacer? El tiempo, que el día de la regata final no sople el viento o sea un día de una tormenta de relámpagos, como pasó en Vilanova (en la primera regata Preliminar). Lo más difícil es luchar contra los elementos. Pero así es la vela", reconoció.

UNA COPA AMÉRICA ABIERTA A BARCELONA

Sin duda, uno de los valores y de las convicciones del Team New Zealand, como organizador de la Copa América, es que la competición sea un evento "absolutamente abierto a toda la ciudadana" de Barcelona, que como ciudad "ayuda mucho" por una costa que gana profundidad muy rápido.

"La regata puede acercarse mucho a las playas. Va a ser fácil de ver en directo y de seguir en todos los apoyos audiovisuales que se van a aportar tanto en las pantallas como en los propios móviles o tabletas. Y nuestra señal televisiva tendrá realidad aumentada e incorporada, que lo que hace es coger todos los datos de cada barco -que tienen muchos sensores-- y se envía mucha información, en un resultado que es el que permite saber el rumbo, la velocidad, quién va por delante, y todo se dibuja encima de la realidad. Y te va a hacer muy entendible la regata", explicó Aurora Catà.

Además, anunció a Europa Press que la Copa América de Barcelona 2024 tendrá un videojuego único. "Haremos un 'e-game', que también se va a presentar en Barcelona, con el que, digamos, estamos colaborando. Se incorporará todo el perfil de Barcelona en el juego y es otra de las novedades importantes de esta Copa América. Creo que no ha habido nunca un e-game dedicado a una edición", manifestó.