El aventurero Karl Bushby empleó en su vuelta al mundo a pie en 28 años unas Merrell Moab

El aventurero Karl Bushby empleó en su vuelta al mundo a pie en 28 años unas zapatillas de senderismo Merrell Moab. - MERRELL

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aventurero británico Karl Bushby ha llegado a pie al domicilio de su madre en la localidad inglesa de Hull y completó la expedición 'Goliath', después de permanecer 28 años caminando y recorrer cerca de 50.000 kilómetros, con el modelo de senderismo 'Moab' de la marca deportiva Merrell, por una treintena de países sin utilizar medios de transporte.

La travesía, iniciada el 1 de noviembre de 1998 en Punta Arenas (Chile), ha supuesto a su vez una prueba de resistencia en condiciones reales para este modelo de calzado de Merrell.

El expedicionario, un ex paracaidista de 57 años, ha cumplido su objetivo de regresar a su ciudad natal únicamente caminando, un periplo en el que ha tenido que hacer frente a detenciones por acusaciones de espionaje, retenciones en Rusia, encuentros con osos polares y varios años bloqueado en México.

En su trayecto ha cruzado a pie el Tapón del Darién y el estrecho de Bering congelado entre Alaska y Siberia, además de cruzar a nado el mar Caspio y, el pasado 5 de octubre de 2026, el canal de la Mancha hasta alcanzar Shakespeare Beach, cerca de Dover.

A su llegada a Hull, donde ha sido recibido por su madre, Angela, y su hijo, Adam, Bushby ha recordado que descubrió este calzado en 2013 mientras atravesaba Estados Unidos y gestionaba los trámites de su visado ruso.

El aventurero ha señalado que durante los primeros 15 años recurrió a lo que encontraba a pie de carretera, pero desde aquel momento utilizó este modelo de forma continuada por Asia Central y Europa al comprobar su durabilidad y confort tanto en versiones impermeables como transpirables.

El director de 'marketing' de Merrell, Richard McLeod, ha manifestado que la expedición de Bushby representa una evaluación extrema que ningún laboratorio podría reproducir en condiciones simuladas. Asimismo, el directivo ha subrayado que la decisión independiente del aventurero británico de confiar en la zapatilla durante más de una década avala la resistencia del diseño, en consonancia con el lema de superación al aire libre que promueve la marca.

La compañía de calzado para actividades de montaña, fundada en 1981 en Vermont (Estados Unidos), presente en más de 190 países y perteneciente al grupo Wolverine Worldwide, ha destacado que la zapatilla Moab se mantiene como uno de sus emblemas técnicos mediante su evolución Moab 3.