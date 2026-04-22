Babineaux, exjugador de los Falcons: "Es una oportunidad única viajar a Madrid, es especial jugar en lugares diferentes"

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de los Atlanta Falcons Jonathan Babineaux no esconde la importancia para la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, de salir fuera del país y por ello ve como "una oportunidad única" para su antigua franquicia el poder jugar en Madrid en la próxima temporada, recordando que para los propios protagonistas "es especial jugar en lugares diferentes".

"Es una oportunidad única para los Falcons viajar a Madrid la próxima temporada y jugar un partido de temporada regular. Es una gran oportunidad para los aficionados en España de ver el fútbol americano de la NFL de cerca e intentar entender mejor el deporte, ver lo interactivo que es y lo emocionante que resulta en cada jugada porque siempre hay algún tipo de emoción en cada acción", señaló Babineoux en una conferencia telemática con medios españoles organizada por la NFL.

Para el que fuera 'tackle' de los Falcons, "es algo positivo tanto para la NFL como para los Atlanta Falcons" el jugar fuera de los Estados Unidos. "Tenemos una base de aficionados fuerte que viaja y apoya al equipo. La gente va a viajar a Madrid, a disfrutar de la ciudad y a tener la oportunidad de ver el estadio, el cómo se ve, cómo se siente y cómo fluye un partido allí. Todo eso forma parte de la experiencia, incluso todo lo que ocurre entre bastidores, queremos dar a los aficionados una idea de lo que es vivir un partido de la NFL", advirtió.

A nivel personal, "por supuesto" que le habría gustado jugar en su carrera en la capital española porque "siempre es especial jugar en lugares diferentes, especialmente fuera del país". "En aquella época, la NFL no estaba tan expandida a nivel mundial como ahora y habría sido una gran oportunidad jugar delante de aficionados que no han tenido esa experiencia y poder salir fuera del país para hacer lo que te gusta, dar espectáculo y disfrutar ese momento en un sitio como España", sentenció.