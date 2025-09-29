Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl 2026

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl del próximo año en Santa Clara, California (Estados Unidos), que se disputará el domingo 8 de febrero de 2026, según anunció la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El artista de habla hispana más escuchado del mundo en 2024 en Spotify será el protagonista del descanso de la Super Bowl, que se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, sede de los San Francisco 49ers. "Llevará Puerto Rico al estadio más grande del mundo", anunció la NFL en sus redes sociales.

El de Vega Baja, de 31 años y que ya compartió escenario con Shakira en el descanso de la Super Bowl en 2020, aunque solo fue invitado, viene de completar su 'residencia' en el Coliseo de San Juan de Puerto Rico, con aproximadamente dos meses de conciertos prácticamente consecutivos.

Ahora, el creador de álbumes como 'Un Verano Sin Ti', 'YHLQMDLG', 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' o, el más reciente, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' -ya ha superado los 7 mil millones de reproducciones en Spotify- se une a una lista de artistas que actuaron en la Super Bowl como Lady Gaga, Michael Jackson, Beyoncé, Shakira o Rihanna.

"Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo del descanso de la Super Bowl", expresó en un comunicado 'El Conejo Malo', que cogerá el testigo del rapero estadounidense Kendrick Lamar.