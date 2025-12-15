Archivo - Baqueira Beret acoge este fin de semana el VI Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa - RFEDI - Archivo

MADRID, 15 Dic.

La estación de esquí aranesa de Baqueira Beret acogerá este fin de semana el VI Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa, en el que los participantes afrontarán un doble eslalon femenino y masculino en el Stadium Fernández Ochoa, todo en una cita que también contará con una mesa redonda de liderazgo femenino con la presencia de Edurne Pasaban.

El evento, que se desarrollará el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, busca potenciar e impulsar el deporte femenino mediante el proyecto Mujer y Nieve apoyado por el programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes (CSD) e Iberdrola.

Como novedad, esta temporada 2025-26 tendrá lugar un doble eslalon (SL), especialidad en la que Blanca Fernández Ochoa logró el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992, primera medalla olímpica femenina individual del deporte español. Se disputará en el Stadium Fernandez Ochoa, escenario en el que también se desarrollan las pruebas de la Copa de Europa de alpino.

Esta competición contará con la participación de deportistas del equipo nacional español, así como de los corredores de los diferentes centros de tecnificación nacional, aparte de los habituales clubes españoles. A nivel internacional, participarán deportistas franceses y andorranos, así como algunas pequeñas naciones que se marcan esta competición para poder lograr los puntos mínimos para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

La salida de la primera manga de SL será el sábado a las 9.15 horas de la mañana, con la segunda manga prevista para alrededor de las 11.30 horas. El domingo, también en SL, se mantendrán los mismos horarios con la primera bajada fijada a las 9.15 horas y la segunda a las 11.30 horas. La entrega de premios será en la misma meta al finalizar el último día de competición.

La organización de la prueba está formada por Baqueira Beret, clubes de esquí de la Val d'Aran, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH) y la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). Cuenta, de la misma forma, con la colaboración del Ayuntamiento de Naut Aran y del Conselh Generau d'Aran, ambas instituciones pertenecientes a este territorio.

Además, durante el sábado (17.30 horas) se hará en el Hotel Meliá de Vielha una mesa redonda moderada por Paula Fernández Ochoa, responsable del Área de Mujer y Nieve, en la que estará presente la alpinista Edurne Pasaban, primera mujer en coronar los 14 ochomiles. Precisamente, este mentoring irá enfocado en trabajar el liderazgo entre las mujeres, en una acción impulsada a través del proyecto Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes.