Bea Ortiz: "Me gustaría ver más mujeres en los banquillos de waterpolo"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española Bea Ortiz reclamó "más mujeres en los banquillos de waterpolo" para conseguir una igualdad real en el deporte, algo que requiere "empezar por la base", y también reconoció que se ha planteado "muchas veces" jugar "fuera de España" para probar la experiencia en su todavía larga carrera.

La catalana, de 24 años, milita en el Club Natación Terrasa, y siempre se ha identificado con la causa feminista. "Me gustaría ver más mujeres en los banquillos de waterpolo. Estaría bien que hubiese más en los staff, como primera o segunda entrenadora, como preparadora física, como lo que sea, pero lo necesitamos", dijo en una charla 'online' organizada por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

"Es verdad que tampoco existen entrenadoras al máximo nivel. Si queremos cambiar esta situación, esa perspectiva tiene que empezar por abajo. Tienen que formarse entrenadoras para poder llegar a lo más alto. No luchamos para que hablen más de nosotras que de ellos, luchamos para que se hable lo mismo. Por suerte, en el waterpolo no existe tanta diferencia como existe en el fútbol masculino en relación al femenino", espetó Ortiz.

"Hay que dar la oportunidad a las mujeres para que lleven un banquillo. Por ejemplo, en la selección nacional también seguimos luchando por ello", añadió la campeona de Europa, sin quitar mérito, ni querer reemplazar a Miki Oca, el actual seleccionador. "Fue un jugador increíble, tiene unos valores muy buenos que nos los transmite en cada partido y entrenamiento. Es algo muy bueno", aseveró.

Preguntada por la selección española y el aplazamiento de los Juegos a 2021, la de Rubí lamentó que todo haya terminado así. "Viendo cómo evolucionaba la situación fue algo duro. Lo teníamos a la vuelta de la esquina y era un sueño que muchas querían cumplir", aseguró sobre aquellas compañeras que iban a debutar en la cita olímpica.

"Pero sabíamos que era lo mejor para la sociedad, para la salud de los deportistas y para todos. Es complicado, ahora tenemos que esperar un año más para que se haga posible ese sueño de pelear por la medalla. El año que viene esperemos que se celebren y que todos hayamos superado esta pandemia. No creo que gane el oro el equipo que mejor haya salido de este virus. Ganará el que más se entrene", dijo.

"¿Qué nos falta para el oro olímpico? Todas las jugadoras tenemos muchas ganas de lograrlo y sabemos que Estados Unidos es el rival a batir. Se nos han escapado muchos títulos contra las americanas, son fuertes y tienen un equipo muy completo. Es difícil ganarlas porque trabajan mucho fuera del agua. Es un equipo que apuesta mucho por el gimnasio. Nosotras hemos empezado estos años a darle más importancia y prepararnos más fisicamente. Queremos ser igual de rápidas que las americanas", añadió.

EXPERIENCIA FUERA DE ESPAÑA

En otras cuestiones, Bea Ortiz admitió que se ha planteado el cambio de aires. "Me he planteado muchas veces jugar fuera de España, pero no es el momento ahora teniendo el año olímpico a la vuelta de la esquina. La liga española es potente y para encontrar otra liga donde tenga la misma intensidad no sería fácil", reconoció la barcelonesa.

"Italia o Grecia tienen un juego muy diferente al de aquí, pero nivel parecido. No sólo sería por vivir el waterpolo de esa mamnera, sino por el hecho de vivir la experiencia de otro país. Igual Hungría también podría valer, aunque tienen menos equipos potentes", sentenció Ortiz, que cree que el Mataró "se merece el título" después de que la RFEF haya dada por finalizada una temporada que estaba siendo "muy chula" en el Terrasa.