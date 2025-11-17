Beatriz Lérida y Javier Labrados, vencedores en Cádiz en la Liga AXA de Natación Paralímpica

Beatriz Lérida y Javier Labrados, vencedores de la prueba de Cádiz de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2025 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nadadora manchega Beatriz Lérida y el nadador andaluz Javier Labrador se proclamaron campeones de la VI Jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2025, penúltima cita de este circuito y celebrada en la Piscina Municipal Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz este pasado fin de semana.

Según informó este lunes el Comité Paralímpico Español (CPE), Lérida, del CN Valdepeñas, se impuso en las dos pruebas que disputó y logró la victoria con autoridad en la categoría femenina al conseguir 708 puntos. La nadadora de 20 años, diploma paralímpico en París 2024 y hace unos meses campeona del mundo con el relevo 4x100 estilos mixto, superó a María Candela (CE Aquarium Alacant), que obtuvo 581, y Aitana Estrada (Nadagades), que sumó 569.

Por su parte, en la categoría masculina, Labrador, del CN Mijas, venció con una puntuación de 699 puntos, mientras que la segunda y tercera posición fueron para Marco Ozaeta (CN Pozuelo) y Miguel Hernández-Franch (Apascovi) con 663 y 649 puntos, respectivamente.

Tras esta cita en Cádiz, ya sólo falta una jornada para finalizar la Liga AXA 2025, que se celebrará en Oviedo los próximos 13 y 14 de diciembre en Oviedo. La competición, bajo el patrocinio de Fundación AXA y la colaboración del CPE, está organizada por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).