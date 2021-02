Las becas de 'Where is the limit?' suman ya 82 proyectos que unen deporte y solidaridad

Las becas de 'Where is the limit?' ya suman 82 proyectos que unen deporte y solidaridad.

Esta iniciativa ha repartido más de 250.000 euros en las 8 ediciones anteriores

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 proyectos que enlazan deporte y solidaridad se han presentado ya para optar a la IX edición del programa de becas de la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó, y que ayudan a deportistas aficionados a poder cumplir sus sueños.

Desde el pasado 16 de noviembre, fecha en la que se lanzó la edición actual de las ayudas, con el apoyo de Andbank y BH Bikes, se han presentado 52 proyectos a las WITL Becas y 30 más a la beca especial WITL sub23 by BH, de disciplinas deportivas como ciclismo, running, triatlón, vela, escalada, natación, alpinismo, piragüismo y pádel.

En las 8 ediciones celebradas hasta la fecha han participado más de 1.600 deportistas aficionados, se han donado más de 250.000 euros, repartidos en más de 120 proyectos, y más de 130.000 personas han votado a través de la página web para escoger su iniciativa preferida.

Las personas interesadas en presentar su candidatura a las becas deberán acceder a la página web www.witl.es/becas y explicar detalladamente su proyecto: en qué consiste, qué objetivos tiene, necesidades económicas, si es solidario o no.

Una vez presentado y validado por el equipo de WITL, deberán conseguir el máximo de votos posibles a través de la propia web, ya que el 30 de abril, fecha en la que se cerrarán las inscripciones, únicamente los 10 proyectos con más votos pasarán a la fase final.

En ese momento, un jurado formado por personalidades del mundo del deporte, la empresa y la comunicación -entre ellos el jugador profesional de pádel Fernando Belasteguín, el medallista olímpico de mountain bike Carlos Coloma y los exciclistas profesionales Roberto Heras y Luis Pasamontes- escogerá el o los proyectos ganadores, junto con la cantidad destinada a cada proyecto.

La entrega de premios de la novena edición de las WITL Becas tendrá lugar el 21 de mayo de 2021 a las 8 de la tarde vía 'streaming', cuando 'Where is the limit?', Andbank y BH Bikes donarán una cantidad que permitirá que varios deportistas aficionados puedan por fin alcanzar sus sueños.

BECA ESPECIAL WITL SUB-23 by BH

Como novedad para 2021, y con la colaboración de BH Bikes, se ha creado una beca especial WITL sub-23 by BH de 3.000 euros (https://www.witl.es/becas/beca-edicion-2021-sub23), destinada a ayudar económicamente a una joven promesa deportiva, que sea menor de 23 años, tenga el sueño de ser profesional y necesite apoyo económico para conseguirlo.

Además de estas becas, 'Where is the limit?' también está llevando a cabo otros proyectos, como las WITL Talks (www.witl.es/talks), un programa de conferencias gratuitas protagonizado por personas referentes en el ámbito de la motivación y la superación; la WITL Shop (www.witl.es/shop), una tienda exclusivamente online donde se puede comprar ropa casual, deportiva y accesorios; o "Con(vivir)" (www.witl.es/convivir), una iniciativa de seguridad vial que pretende fomentar la convivencia entre conductores de vehículos a motor y ciclistas, con el objetivo de reducir el índice de mortalidad y atropellos en las vías urbanas e interurbanas de España.