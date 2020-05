Beitia: "Hay que vivir al día, la incertidumbre es agotadora"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La atleta Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura, aconsejó a los deportistas "vivir al día" y seguir con su preparación para los Juegos de Tokyo 2020 porque, según ella, la incertidumbre que está creando la crisis sanitaria por la COVID-19 es "agotadora" y lamentó que se tardara "demasiado" en aplazarlos.

"Tokyo 2020 tenían que ser los Juegos al cien por cien, y este año iban a ser un poco de locura. Muchísimos deportistas tenían ansiedad porque no se podían entrenar y eso les generaba desequilibrio. Por eso hablé con Alejandro (Blanco) para lograr el aplazamiento. Creo que se tardó demasiado", denunció en la charla 'Los grandes eventos deportivos ante la COVID-19' de la conferencia virtual 'Conectad@s' del diario As.

Actualmente trabajando como Relaciones Institucionales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y como profesora de atletismo en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, Ruth Beitia descartó una vuelta al tartán pese al aplazamiento de los Juegos.

"Tengo un año más (sonrió) Me retiré para siempre, pero sigo conectada con los deportistas que me trasmiten sus inquietudes. Aún no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Esta situación a todos les crea ansiedad y más aún a los deportistas, que se juegan su sueño", manifestó.

La única atleta española campeona olímpica subrayó que en la coyuntura actual el "apoyo emocional" a los deportistas, al margen del económico, "es fundamental". "Los deportistas tienen que vivir al día porque la incertidumbre es agotadora, pensar en positivo. Ojalá pronto podamos entrenar en nuestras instalaciones", deseó.

Esta semana han comenzado los entrenamientos para los deportistas profesionales y federados, aunque aún de forma individual y sin contacto. A partir del próximo lunes, se reabrirán los Centros de Alto Rendimiento en Madrid, Barcelona y Granada para sesiones en pequeños grupos.

"Este tiempo de desescalada los deportistas se lo están tomando como una pretemporada y eso les llevará dos mes o dos meses y medio, pero estamos a tiempo. Este verano no veremos atletismo, pero nos van a quedar muchos ganas para volver a ver competir", indicó la saltadora cántabra.

Ruth Beitia intervino en la charla de 'Conectad@s' del diario As junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, y el Director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, organismo que tiene un plan de ayudas para deportistas y entrenadores de la Comunidad Valenciana.