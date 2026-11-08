Los Bengals se llevan con autoridad el partido de Madrid ante los Falcons

Ja'Marr Chase y Tee Higgins celebran un 'touchdown' de los Cincinnati Bengals en el partido ante los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Cincinnati Bengals se hicieron este domingo con el triunfo ante los Atlanta Falcons, a los que batieron con claridad por 17-34 el segundo partido de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, en Madrid y después de imponer su actual momento y estilo, comandado por el trabajo la dupla Joe Burrow-Ja'Marr Chase.

78.660 espectadores se dieron cita en el Estadio Santiago Bernabéu para presenciar la segunda parada de la historia en España de la NFL, mucho más vistosa, como se auguraba y pese a un segundo acto algo menos brillante, que la del año pasado con los Miami Dolphins y los Washington Commanders, aunque sin tanta emoción porque los Bengals no dieron demasiadas opciones a su rival.

Cincinnati venía a Madrid en mejor forma y lo demostró para encadenar su cuarta victoria consecutiva y alcanzar a los Pittsburg Steelers en el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana con un balance de 6-2 para mantener su candidatura a la Super Bowl en su mejor arranque desde el año 2015.

Lo hizo con otro buen partido ofensivo, sobre todo en la primera mitad, y con Ja'Marr Chase como gran referente. El receptor de los Bengals firmó 155 yardas, un 'touchdown' espectacular y una buena conexión con Burrow, más eficaz y fiable que espectacular salvo en su primer 'drive', para ser el arma que desarboló a unos Falcons encomendados a Bijon Robinson, que acumuló 100 yardas de carrera y un 'touchdown' para un equipo que no anotó en dos cuartos y que se pone 4-5 en la División Sur de la Conferencia Nacional.

El partido comenzó como se esperaba. Los Falcons tirando de ataque terrestre con el estelar Robinson y los Bengals con la conexión Burrow-Chase, con la que hizo mucho más daño. Sin embargo, una buena carrera del 'running back' de Atlanta y una buena acción del 'quarterback' Michael Penix Jr permitieron a los locales golpear en su primer 'drive' con un 'touchdown' de Charlie Woerner (7-0), sus primeros puntos tras el 16-0 ante los Tampa Bay Buccaneers de la pasada jornada.

Pero a partir de ahí, el choque se decantó hacia el lado de los de Ohio, que replicaron inmediatamente con una espectacular recepción de Chase a un pase de Burrow de 42 yardas para igualar las cosas y mostrar el nivel que se preveía en este segundo choque de la liga estadounidense en la capital. Los de Kevin Stefanski no pudieron seguir ese ritmo, en buena parte lastrados por las penalizaciones y pese a otra buena maniobra de Penix Jr en 3ª y 5, sólo pudieron anotar un 'field goal' para irse por delante al final del primer cuarto.

Esa sería la última vez que los Falcons, no sólo estarían por delante sino que tampoco volverían a anotar hasta el descanso para ponerse complicado el choque. Sin aportación de los receptores y con Robinson mejor controlado y casi como única arma, los Bengals seguían firmes con la partitura que marcaban Burrow y Chase, con la ayuda de las carreras de Chase Brown.

El 'quarterback', que casi siempre jugó muy cómodo para encontrar al mejor compañero, volteó el marcador (10-14) y luego premió el trabajo de su defensa, con otra conexión imparable con su receptor y bajo presión, en 3ª y 9 en un 'drive' culminado por el 'touchdown' de un Tee Higgins poco usado (10-21) en este primer acto, que se cerró con otra anotación del equipo de Zac Taylor, que sumó en todas sus posesiones del primer tiempo, por medio de un 'field goal' que le ponía cuesta arriba las cosas a los locales (10-24).

LOS FALCONS PAGAN SUS ERRORES

Esa racha en ataque de los Bengals se vio rota nada más reanudarse el partido y lo aprovechó su rival para recuperar sus opciones gracias de nuevo a Robinson, encargado de sumar yardas corriendo y también recibiendo, y de anotar el segundo 'touchdown' de los suyos (17-24). Cincinnati no se inmutó y respondió al instante con el segundo 'touchdown' de la tarde de Higgins (17-31), tras otra buena faena sobre todo de Brown en la carrera.

Con esa renta se entró en los últimos 15 minutos, con los Falcons, pese a encontrar ahora más soluciones ofensivas que las carreras de Robinson, perdiendo una buena oportunidad para seguir apretando a los Bengals, pero, otra vez las penalizaciones, le frenaron y ni siquiera Nick Folk acertó con la consolación del 'field goal'.

La defensa detuvo a Burrow, con 'sack' incluido', y le dio una vida más a los de Stefanski, pero estos siguieron con sus penalizaciones y se quedaron encajonados en su propia 'end zone', de la que ya no pudieron salir. Cincinnati sentenció con un gol de campo (17-34) y una intercepción en el último 'drive' de los Falcons.