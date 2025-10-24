La biatleta francesa Julia Simon admite delito de fraude con tarjetas de crédito robadas a una compañera

PARÍS, 24 Oct. (dpa/EP) -

La biatleta francesa Julia Simon, diez veces campeona del mundo, ha admitido los cargos de robo y fraude que se le imputaban tras haber robado supuestamente tarjetas de crédito a su compañera de selección Justine Braisaz-Bouchet y a otro miembro del personal del equipo nacional francés.

"Confieso las acusaciones", declaró Simon este viernes ante el tribunal penal de Albertville (Francia). El fiscal pidió una condena condicional de dos meses y una multa de 20.000 euros. "No recuerdo haber cometido estos actos", matizó la biatleta sin dar más explicaciones sobre una acusación que salió a la luz a finales de septiembre de 2022.

Braisaz-Bouchet presentó luego una denuncia en 2023. Simon, que negó inicialmente todas las acusaciones, fue excluida temporalmente de los entrenamientos del equipo nacional e incluso fue detenida de forma breve por la Policía en octubre de ese año.

También había declarado que probablemente ella misma había sido víctima de una suplantación de identidad. Simon pidió disculpas a las víctimas y afirmó que sus acciones no tenían "ningún motivo económico". Cuando el fiscal le preguntó por qué tenía fotos de las tarjetas bancarias de Braisaz-Bouchet, la acusada respondió: "Tengo algo parecido a un apagón".

La Federación Francesa de Esquí (FFS) reclamó una indemnización simbólica de 1 euro por daños y perjuicios, pero el abogado de Braisaz-Bouchet dijo que no podía conformarse con eso y que aún es necesario dar explicaciones. Aunque la FFS ya había tratado "asuntos internos" en el equipo nacional en 2023, señaló que decidirá sobre posibles consecuencias para Simon después de que haya una sentencia judicial en firme.