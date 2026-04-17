Biles, Xavi, Muguruza o Anisimova acudirán a los Laureus 2026 de Madrid

Archivo - La gimnasta estadounidense Simone Biles posa con su Premio Laureus 2025 - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gala de los Premios Laureus, que se celebrará este próximo lunes 20 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid, sigue aumentando la presencia de su número de deportistas y exdeportistas de alto nivel como la gimnasta estadounidense Simone Biles, el exjugador Xavi Hernández o la tenista estadounidense Amanda Anisimova.

Biles, embajadora de Laureus, la gimnasta más laureada de la historia y ganadora de cinco 'Oscars del Deporte', entre ellos la del año pasado a 'Mejor Deportista', estará en la capital de nuevo junto a otras reconocidas figuras como Xavi Hernández, exjugador y extécnico del FC Barcelona.

Del mundo del fútbol también estará en Madrid el italiano Fabio Capello, también embajador de Laureus, mientras que el tenis estará bien representado por la española Garbiñe Muguruza, ganadora de Roland Garros y Wimbledon, la italiana Jasmine Paolini o la estadounidens Amanda Anisimova.

Además, el deporte para personas con discapacidad también estará bien representado con figuras como la esgrimista italiana Bebe Vio o su compatriota y nadador Simone Barlaam, nominado al mejor deportista de 2025 en su categoría.

Otro embajador de Laureus como Yuvraj Singh, destacado 'all-rounder' de la selección india de cricket, con participación en 40 Tests y 304 partidos internacionales de un día, o la joven piloto filipina de 21 años Bianca Bustamante, son otros de los deportistas confirmados este viernes por la organización de los premios.