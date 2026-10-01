La Bimbo Global Race en Madrid suma la donación de 54.000 rebanadas de pan para el Banco de Alimentos. - GRUPO BIMBO

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Bimbo ha celebrado una nueva edición de la Bimbo Global Race en Madrid con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y ayudar a los que más lo necesitan, y donará 54.000 rebanadas de pan al Banco de Alimentos de Madrid gracias a este iniciativa, informa en un comunicado.

La edición celebrada en Madrid se ha desarrollado, junto a Eventsthinker, en apoyo a la Fundación Menudos Corazones. La participación de los corredores ha permitido convertir una jornada de convivencia y superación personal en una acción solidaria concreta.

Como parte del evento, Grupo Bimbo hizo entrega de un cheque simbólico al Banco de Alimentos de Madrid en representación de la donación que realizará gracias a la participación en la carrera.

La jornada reunió a corredores de todas las edades en un ambiente familiar y participativo que se completó con una Sandwich Party, la entrega de medallas y diferentes actividades para los asistentes, reforzando el espíritu inclusivo y comunitario que caracteriza a la Bimbo Global Race.

"La Bimbo Global Race demuestra cada año que cuando las personas se unen en torno a un propósito común, el impacto puede multiplicarse. Gracias a la participación de miles de corredores, hemos vuelto a transformar el deporte en ayuda concreta para quienes más lo necesitan, avanzando en nuestro propósito de alimentar un mundo mejor", afirmó Olga Martínez, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bimbo EMEA.

Bajo el concepto global 'Compartimos lo bueno', la Bimbo Global Race conecta a miles de personas en diferentes países para convertir cada participación en una acción con impacto positivo. La iniciativa refleja el compromiso de Grupo Bimbo con las comunidades donde opera y con su propósito de alimentar un mundo mejor mediante acciones que combinan bienestar, solidaridad y participación ciudadana.

Madrid ha sido una de las 29 ciudades de 23 países que han acogido la undécima edición de la Bimbo Global Race. A escala global, la iniciativa ha reunido a más de 171.000 corredores y ha permitido donar más de 3,4 millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos de todo el mundo.