Blanca Hervás: "Ojalá podamos seguir dando estas alegrías, son dos medallas soñadas"

Componentes de los relevos mixto y femenino 4x400 metros con sus medallas logradas en el Campeonato del Mundo de pista cubierta de Torun - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Blanca Hervás, plata con el relevo español mixto de 4x400 metros y bronce con el relevo femenino de 4x400 en el Campeonato del Mundo de pista cubierta de Torun (Polonia), se ha mostrado feliz por poder conseguir "dos medallas soñadas" y espera "poder seguir dando alegrías" en próximos campeonatos.

"Millones de gracias. Estamos supercontentos, los dos relevos han podido conseguir esas dos medallas soñadas. Estamos agradecidos, flipando un poco con esta acogida y ojalá poder seguir dando estas alegrías", señaló a la llegada del equipo español al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El relevo español mixto de 4x400 metros, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, logró el sábado la plata con una marca de 3:16.96, nuevo récord de España de la distancia, solo superado por Bélgica. Ya el domingo, el 4x400 femenino, integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y la propia Hervás, se subió al podio con un bronce.

Por ello, la madrileña no podía quitarse la sonrisa de la cara. "Es imposible. Sí que estamos muy cansados, la verdad, pero aún así, ver a los familiares aquí y este recibimiento, como para no estar contentos", manifestó.

Mientras, el también medallista Markel Fernández explicó que las preseas son la recompensa al trabajo realizado. "Es un orgullo total estar en lo más alto, representar a tu selección. Es un claro ejemplo del trabajo que estamos realizando como equipo, que somos un equipazo. Valemos para mucho más y espero que os demos más ilusiones", finalizó.