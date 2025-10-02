Del Bosque, Casillas, Garrigós y Marta Arce hablarán de deporte y salud mental en la Complutense

Archivo - El ex seleccionador nacional Vicente del Bosque en la presentación del campus de verano de la Academia de Fútbol Vicente del Bosque celebrada en Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La facultad de Ciencias de la Información acoge el próximo 9 de octubre un ciclo de mesas redondas por el Día Mundial de la Salud Mental

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, el exfutbolista Íker Casillas, y los judocas Fran Garrigós y Marta Arce, bronce en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Paris 2024, participarán, entre otros, en la jornada sobre deporte y salud mental que se celebrará el 9 de octubre en la Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La víspera del Día Mundial de la Salud Mental la facultad de periodismo de la UCM acogerá un ciclo de mesas redondas sobre salud mental y deporte organizado por la plataforma de salud mental OM Sports y MediaCom UCM, con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) y el Departamento de Periodismo de la UCM.

La primera de ellas estará integrada por Fran Garrigós; Vicente Martínez Orga, presidente de la Federación Española de Tiro con Arco y de la Unión de Federaciones Deportivas de Madrid (UFEDEMA); Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; Carmen Colino, editora jefe de As y vicepresidenta de la APDM; y Lucía Gili, psicóloga clínica y deportiva.

La segunda la integrarán Marta Arce; Gaspar Díez, redactor jefe de Deportes de Europa Press y vicepresidente de la APDM; Maite Martín, especialista en deporte inclusivo de As; y Juan Carlos A. Campillo, psicólogo y coach deportivo.

También intervendrán Vicente del Bosque, campeón del mundo y de Europa, embajador de marca OM Sports; Iker Casillas, campeón del mundo y de Europa, presidente de la Fundación Iker Casillas; y Miriam Gutiérrez, campeona del mundo de boxeo. Estarán moderadas por Paco Grande, director de Conexión Vintage, de Televisión Española, y Fernando Soria, director de Madrid se Mueve en Telemadrid y de España se Mueve.

El acto será presentado por el presidente de la APDM, José Damián González; el director del Departamento de Periodismo de la facultad de periodismo de la UCM, Fernando Peinado; y el CEO de OM Sports, Iván Pernía.