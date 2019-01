Bou abre con victoria el Mundial de X-Trial: "Ha sido increíble ganar tras la lesión"

Publicado 21/01/2019 12:21:33 CET

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) ha abierto el Campeonato del Mundo FIM de X-Trial 2019 con victoria en la cita de Budapest (Hungría), en un triunfo "increíble" al no estar todavía recuperado al cien por cien de su lesión en las costillas.

"Estoy muy contento de empezar ganando. Ha sido increíble conseguir esta victoria después de la lesión en las costillas, de la que aún no me he recuperado del todo", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Bou lideró con solvencia la fase de clasificación, con sólo un punto de penalización, y ganó su semifinal, donde se clasificaba únicamente el mejor de cada grupo. En la final tuvo que remontar para confirmar el primer puesto y la victoria.

"Hay que seguir trabajando para mejorar, porque creo que aún no estoy donde puedo estar. He entrenado poco este año y todavía no tengo mi nivel habitual. Aún queda bastante y quiero recuperarlo cuanto antes", manifestó.

El catalán no quiere, en este sentido, que se repita lo de 2018 pese a su título. "Ganamos, pero sufriendo mucho con las lesiones, es por ello que quiero agradecer a Joaquim Terricabras y a todo su equipo médico la ayuda que me han prestado, sobre todo en la reciente recuperación de la lesión de las costillas", se sinceró.

Por su parte, su compañero Takahisa Fujinami no pudo meterse en las semifinales. "Sinceramente, hoy tenía posibilidades de pasar ronda, pero he cometido dos errores graves y me he quedado sin premio", lamnetó.

"Hay varios pilotos que tenemos un nivel similar y, una vez visto cómo ha ido esta carrera, creo que si entreno un poco más estas dos semanas, puedo conseguir un resultado mejor en Barcelona", comentó el japonés de cara a la cita en el Palau Sant Jordi del 3 de febrero.