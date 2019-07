Actualizado 21/07/2019 21:33:18 CET

Bou sella su 26º Mundial en Auron

El español, campeón de su 13º Mundial de TrialGP al aire libre

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El piloto español de trial Toni Bou ató este domingo su decimotercer título de Campeón del Mundo de TrialGP, una cuenta histórica que asciende a 26 con los títulos en la modalidad bajo techo, después de ganar la penúltima prueba del calendario en Auron (Francia).

A falta de una prueba para terminar la temporada 2019 de TrialGP, Toni Bou selló un nuevo título a sus 32 años. El piloto de Repsol Honda defendió su corona logrando la victoria en las siete pruebas disputadas, incluida la de este domingo en Francia.

Bou, que debutó en el Mundial en 2003, ha logrado todos los títulos en juego desde su llegada al equipo Repsol Honda en 2007, alcanzando la cifra de 13 Campeonatos del Mundo de forma consecutiva, récord absoluto en la historia del trial.

"La de hoy ha sido una carrera en la que ha costado mucho poder marcar diferencias, sobre todo durante las primeras zonas. Hemos realizado una carrera muy inteligente y me he sentido muy cómodo encima de la moto. Como siempre, no hay mejor manera de ganar un nuevo título que con una victoria y con buenas sensaciones", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ha sido un Mundial corto pero intenso, creo que esta temporada hemos madurado mucho. El año pasado tuvimos muchas lesiones; este año hemos estado muy cómodos encima la moto y se ha visto con las victorias y el pilotaje, así que ahora toca vivir el momento y disfrutar de las vacaciones", añadió.