'Bridge the World', el proyecto de España para acoger "el mejor Mundial de Rugby de la historia" en 2035

Trofeo de la Copa del Mundo de Rugby enfrente de la Puerta de Alcalá de Madrid. - PRENSA RFER

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) presentó este jueves 'Bridge the World' ('Conectar el Mundo'), lema de su candidatura para organizar en 2023 "el mejor Mundial de Rugby masculino de la historia" y con la ambición de conectar este deporte con los principales mercados de Europa, y proponiendo como sedes "los estadios de fútbol más emblemáticos del país".

"Bajo el lema 'Bridge the World' ('Conectar el mundo'), la ambición de la RFER es organizar el mejor Mundial de la historia, abrir un nuevo e importante mercado para el rugby y conectar este deporte con los principales mercados de Europa, donde en 2035 la Copa del Mundo llevará doce años sin disputarse (desde Francia 2023), así como el público hispanohablante de todo el mundo", expresó la RFER en nota de prensa.

El organismo, cuya candidatura cuenta con el respaldo del Gobierno de España y que ya ha entregado la documentación requerida por World Rugby para ser sede de la Copa del Mundo, recalcó que organizar este evento es "una cuestión de Estado" y que su proyecto también aglutina el apoyo de distintas comunidades autónomas del país para se sedes como Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, sin descartar a otras que también tienen opciones.

Según la federación, gracias a este compromiso de las autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y municipales, la candidatura española pone de manifiesto "la amplitud del respaldo institucional con el que cuenta". Sin olvidar tampoco el apoyo de LaLiga, "una de las asociaciones deportivas más exitosas del mundo".

Y es que España ya ha demostrado "su capacidad organizativa al albergar algunos de los acontecimientos deportivos más célebres" y que en 2030 acogerá la mayor parte de los partidos del Mundial de Fútbol por lo que la Copa del Mundo de Rugby de 2035 se podrá beneficiar directamente de las sedes, las infraestructuras de transporte, los sistemas de seguridad y la gestión de voluntarios que se habrán probado y perfeccionado para dicho torneo.

Por ello, la RFEF propuso entre sus sedes "los estadios más emblemáticos de España", muchos de ellos renovados e incluso construidos con vistas al Mundial 2030, con ocho de ellos con una capacidad superior a los 50.000 espectadores y con "la posibilidad de disputar la primera final con más de 100.000 asistentes en la historia del torneo", en una referencia al Spotify Camp Nou de Barcelona.

Para la RFER, celebrar la Copa del Mundo de Rugby en España situaría esta competición "en el epicentro de la afición mundial a este deporte" y que por este motivo la conectividad es "un elemento clave" de la candidatura española.

La federación recuerda que todas las capitales de los equipos del torneo Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, País de Gales, Escocia e Italia) cuentan con "conexiones eficientes", mientras que a escala internacional, los aeropuertos españoles "conectan el país con más de 190 destinos en todo el mundo", y a nivel nacional, hay una red ferroviaria de alta velocidad de 4.000 km conecta las principales ciudades, "lo que permite a los aficionados seguir a sus equipos de forma rápida y económica".

Asimismo, grandes acontecimientos del rugby ya han encontrado su lugar en España, como la Gran Final de Series Mundiales de Rugby 7 de Madrid en 2024 y el Campeonato Mundial de la modalidad en Valladolid de este año, con nuevas ediciones ya confirmadas en la capital castellano-leonesa para 2027 y 2028.

El organismo incide igualmente en que su candidatura, desarrollada por The Sports Consultancy (TSC), se fundamenta en "un legado de crecimiento acelerado del rugby" y por ello se ha marcado el objetivo de "triplicar la base de practicantes" de este deporte en España para el año 2035 y lograr que la selección absoluta llegue al torneo consolidada como "una potencia europea de primer nivel". Para ello, también hará hincapié en "la mejora continua de la vía de acceso" al rugby profesional, lo que incluye la creación de Centros de Excelencia en todas las comunidades autónomas anfitrionas de la Copa del Mundo y un nuevo estadio nacional de rugby en Madrid.

"Como deporte, la RFER quiere invertir para aumentar el impacto positivo que el rugby genera en la sociedad. Y, como evento, valora las enormes oportunidades que supone para España y para las sedes anfitrionas asociarse con World Rugby", concluyó la RFER.

'HANSEN': "PUEDE SUPONER UN CAMBIO CUALITATIVO PARA EL RUGBY EN ESPAÑA"

Por su parte, el presidente ejecutivo de la RFER, Juan Carlos Martín 'Hansen', considera que el Mundial ha consolidado este torneo "como el máximo exponente" de su deporte y que para España "es un gran honor presentar su candidatura para albergarlo". "En las últimas dos décadas nuestro compromiso con el rugby ha dado lugar a avances extraordinarios, y los próximos nueve años pueden suponer un cambio cualitativo para este deporte en España", afirmó.

"La cultura de amabilidad, apertura y deseo de compartir momentos con los demás que caracteriza a nuestro país encaja a la perfección con el espíritu que genera una Copa del Mundo de Rugby. El rugby se está convirtiendo en parte de la identidad de nuestro país y trabajando junto a World Rugby podemos hacer que la Copa del Mundo de 2035 marque un antes y un después en el crecimiento global de este deporte, en beneficio de las generaciones venideras", expresó 'Hansen'.

Por ello, el presidente de la RFER tiene "plena confianza" en la capacidad organizativa de España. "Las infraestructuras deportivas están a la vanguardia de la innovación y estamos convencidos de que organizar el Mundial nos aportará dimensiones nuevas y únicas de hospitalidad, colaboración, unidad y amistad a la familia mundial del rugby", apuntó.