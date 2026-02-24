Brignone y la pelea por los Globos de Oro de descenso y super-G centran la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026

Imagen de la pista Àliga de Grandvalira de cara a la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 - FÍLMIC AUDIOVISUALS)

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación andorrana de Grandvalira ya está lista para celebrar desde este miércoles al domingo 1 de marzo el Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, prueba de la Copa del Mundo de Esquí Alpino que reunirá a varias de las medallistas en los recién concluidos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), lideradas por la italiana Federica Brignone, con la notable ausencia de la estadounidense Lindsey Vonn y con la atención puesta en la pelea por los Globos de Oro en descenso y supergigante.

Varias de las mejores esquiadoras del mundo se encontrarán en la pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira para disputar una prueba de descenso y dos de supergigante del circuito de Copa del Mundo, que se reanuda en Andorra tras la pausa por la cita olímpica y que este miércoles y jueves acogerá los entrenamientos oficiales.

En total, el Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 contará con un total de 66 deportistas de 15 países diferentes, de las cuales 64 competirán en descenso y 62 en el supergigante, una participación que se sitúa ligeramente por encima de la media del resto de pruebas del circuito, según remarcaron desde la organización del evento.

Entre ellas, una Federica Brignone que, sin duda, ha sido una de las grandes estrellas de los pasados Juegos y que ha confirmado su presencia en la Àliga. La italiana, que hace prácticamente un año, sufrió una grave lesión que hacía dudar incluso de su presencia en Milán-Cortina, fue capaz de recuperarse a tiempo y de ganar los oros en supergigante y gigante.

La doble campeona olímpica no tiene opciones a revalidar el Globo de Cristal de la general esta temporada, pero será una de las rivales a batir en los dos supergigantes que se celebrarán en El Tarter el 28 de febrero y el 1 de marzo, donde su compatriota Sofia Goggia, que llega a Andorra en busca de quitarse el amargo sabor de los Juegos donde sólo pudo lograr el bronce en descenso, y la neozelandesa Alice Robinson encabezan una lucha abierta por el liderato de la general de la disciplina.

La italiana domina de momento con 280 puntos la general, 60 más que la oceánica, y está en buena disposición de ganar su primer Globo de Cristal de super-G, aunque ninguna se puede despistar, no sólo por la presencia de Brignone, sino por otras esquiadoras aún con opciones matemáticas como la checa Ester Ledecká, la francesa Romane Miradoli, la alemana Emma Aicher o la austriaca Cornelia Hutter.

En cuanto a la prueba de descenso, faltará la líder de la general, la estadounidense Lindsey Vonn, víctima de una grave lesión en los Juegos Olímpicos que puso fin a su campaña, por lo que sus rivales intentarán aprovecharlo para quedare con el Globo de Cristal de la disciplina.

La de Minnesota domina la general con 400 puntos, 144 más que Emma Aicher, actual subcampeona olímpica, antes de la prueba de este viernes 27 de febrero, mientras que tercera es la también alemana Kira Weidle Winkelmann, a 168. Ambas fueron plata en Milán-Cortina en la combinada por equipos. También hay que tener en cuenta a la italiana Laura Pirovano, cuarta en la clasificación con 207 puntos.

Los países que desplazan a más esquiadoras a Grandvalira son Suiza y Austria (11), Italia (10), Estados Unidos (9), Francia (5) y Noruega (4), mientras que también habrá representación de Alemania y Canadá, con tres, de Chequia (2), y de Andorra, Australia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Nueva Zelanda y Polonia.

La responsabilidad de competir en casa será, tras la lesión en la rodilla de Cande Moreno en los Juegos, para la andorrana Jordina Caminal, de 22 años y que competirá en las tres pruebas que se disputarán en El Tarter. Camonal viene de ser vigesimocuarta en el descenso olímpico y su objetivo es seguir ganando experiencia internacional.

Antes de que empiece la competición oficialmente, las participantes ya han podido probar la emblemática pista de la Àliga en varios entrenamientos. El equipo técnico ha ido ultimando los últimos preparativos, que incluyen la instalación de todos los elementos de la plataforma de salida y de la llegada, y el montaje de las redes de alta seguridad a lo largo del trazado.

En total, según indican desde Grandvalira, se han colocado 10.555 metros de redes de seguridad tipos A y B en la pista de competición, mientras que en cuanto al acondicionamiento de la pista, las tareas se han llevado a cabo de forma constante desde el inicio de la temporada, especialmente en un invierno marcado por las continuas nevadas. Los trabajos de pisado han sido intensos para asegurar una superficie compactada y homogénea, con el grado de dureza óptimo para combinar velocidad y seguridad para las esquiadoras.