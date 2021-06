Bruno Hortelano renuncia a los Juegos Olímpicos por culpa de "un bucle de lesiones"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Bruno Hortelano ha anunciado este martes su renuncia a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio debido a un "bucle de lesiones" que dice haber superado, pero que no le ha permitido realizar una correcta preparación y le ha obligado a tomar una decisión "muy difícil", pero al mismo tiempo "sensata y correcta".

"Este año he tenido pocas competiciones y al final he valorado que mi mejor opción es cambiar de foco, de Tokio a otros objetivos más a medio plazo, así que ahora cerraré la temporada. Me sabe muy mal, ha sido una decisión muy difícil, pero siento que es la decisión sensata y correcta. Tengo una fe muy profunda en un sueño dentro de mi corazón y no estoy dispuesto a dejar de lado este camino. Por tanto seguiré hasta conseguirlo", explicó Hortelano en un vídeo colgado en sus redes sociales.

El atleta explicó que desde hace "dos o tres años" lleva arrastrando un "cierto bucle de lesiones", sobre todo una "lesión crónica del tendón de Aquiles" de la que continuamente volvía a "recaer y tener más problemas", lo que ha provocado que su "última temporada buena fuera en 2018".

"En este último año, cuando ya tuve una rotura de isquios que se sumó al tendón de Aquiles, mi equipo y yo apostamos por una sanación del cuerpo. Ya no quería seguir dándome golpes contra la pared volviendo a intentar lo mismo y esperando resultados nuevos. A partir de septiembre del año pasado empecé un proceso de sanación corporal y ahora finalmente estoy sin lesiones crónicas, ni agudas, ni molestias. Para mí es un paso muy positivo que me da mucha tranquilidad de cara a los próximos pasos", explicó.

Sin embargo, Hortelano aclaró que "no es lo mismo tener el cuerpo sano que tenerlo puesto a punto para la competición". "Mis objetivos son muy ambicioso y no he conseguido, con el tiempo que he tenido desde que acabé con el proceso de sanación, ponerme el cuerpo como un velocista para poder competir", lamentó el campeón de Europa de 200 metros en 2016.