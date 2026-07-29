Archivo - 6 de cada 10 españoles creen que el deporte se ha convertido en una nueva forma de socializar. - Isaac Guzman/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Wellbeinn, dedicada al equipamiento deportivo, ha analizado mediante su 'Barómetro del bienestar y el rendimiento' cómo los españoles practican actividad física, qué les motiva a hacerla y qué papel ocupa en su vida diaria, reflejando que el 58,5% considera que el deporte se ha convertido en una nueva forma de socializar.

"Lejos de entenderse únicamente como una actividad orientada al rendimiento físico, el ejercicio se consolida como un hábito cotidiano vinculado al bienestar, la prevención y las relaciones sociales", ha indicado Wellbeinn tras dar a conocer los resultados de su estudio.

"El 58,5% de los españoles considera que el deporte se ha convertido en una nueva forma de socializar, una percepción especialmente arraigada entre los más jóvenes", ha señalado la nota de prensa. "Mientras que el 24,1% de la población cree que esta dimensión social del deporte se manifiesta sobre todo entre las nuevas generaciones, entre los propios jóvenes de 18 a 24 años este porcentaje asciende al 32,4%, reflejando que para ellos la práctica deportiva constituye un espacio natural para crear vínculos y compartir experiencias", ha añadido el mismo texto.

"En cambio, las generaciones de mayor edad muestran una visión más matizada: los grupos de 45 a 54 años (42,2%) y de 55 años o más (43,6%) son quienes consideran que el deporte favorece las relaciones sociales solo en algunos casos. El 'Barómetro' también revela diferencias territoriales: Madrid lidera la percepción del deporte como una herramienta para relacionarse con otras personas (42%, frente al 34,4% nacional)", ha explicado Wellbeinn en su comunicado.

"Esta percepción también se traslada a la forma en que los españoles practican deporte. Casi la mitad (45,8%) de los encuestados participa ya en actividades deportivas grupales, una tendencia especialmente extendida entre las personas de 35 a 44 años (51,6%) y entre quienes practican deporte de forma intensiva (60,6%)", ha agregado la nota.

"Además, un 28,9% afirma que le gustaría incorporarse a este tipo de iniciativas, porcentaje que alcanza el 36,5% entre los perfiles de actividad física más ligera, mientras que solo un 25,4% descarta esta posibilidad. Estos datos evidencian un creciente interés por practicar deporte en comunidad y apuntan a una demanda de espacios que favorezcan este tipo de experiencias compartidas", ha subrayado el texto.

Luego Wellbeinn ha apuntado en su nota que "este cambio va más allá de la forma de practicar deporte y alcanza también al significado que los españoles le atribuyen". "Para el 93%, el deporte representa mucho más que de lo físico, aunque no todos lo viven igual", ha apostillado.

"La salud y el bienestar encabezan ese significado (77%), seguidos de la desconexión mental (50,1%), la energía para el día a día (35,4%), la superación personal (31,2%) y el ocio (27,4%), mientras que solo un 7% afirma que no tiene un significado especial. Entre los jóvenes de 25 a 34 años cobran aún más protagonismo la desconexión mental (59%) y la superación personal (41,6%), muy por encima de la media", ha recalcado.

EL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ES DIFERENTE

"El retrato mayoritario dista de la figura del deportista de alto rendimiento. El perfil más habitual es el 'activo ligero' --personas que caminan, pasean o incorporan el movimiento a su día a día por motivos de salud y bienestar--, que representa el 36,6% de la población. Le siguen quienes practican ejercicio con un enfoque de mejora del rendimiento personal o fitness (28,1%) y quienes lo hacen de forma recreativa, por ocio y sin objetivos deportivos concretos (18,5%). En cambio, solo un 5,7% se considera deportista amateur orientado a objetivos y apenas un 1,1% compite de forma federada", ha detallado Wellbeinn.

"Las mujeres (44,6%) y las personas mayores de 55 años (45,6%) son quienes más se identifican con este perfil de actividad ligera, mientras que los jóvenes de entre 25 y 34 años tienen una mayor presencia entre quienes entrenan con objetivos de mejora física", ha desglosado la nota.

"Preguntados por su principal motivación, el 35,6% de quienes practican deporte responde que busca mejorar su salud, y un 32,4% señala mantenerse en forma. Ambas razones superan con claridad a reducir el estrés (10,2%), sentirse con más energía (9,0%), mejorar el rendimiento deportivo (4,8%) o socializar (4,7%). Dormir mejor cierra la lista, con un 3,3%", ha continuado el texto de prensa sobre este nuevo 'Barómetro'.

"La motivación varía por perfil y género: las mujeres priorizan la salud de forma más marcada que los hombres (39,7% frente al 35,6% de media), al igual que el perfil activo ligero (44,0%); el perfil fitness, por su parte, es el que más valora mantenerse en forma (43,2%). Los jóvenes de 18 a 24 años son quienes más buscan mejorar su rendimiento deportivo (10,0%, el doble que la media)", ha pormenorizado el estudio.

"Uno de los datos con mayor recorrido del estudio", acorde al mismo comunicado de prensa, "rompe con el estereotipo de la juventud como colectivo más activo". "Entre quienes practican deporte, la frecuencia mayoritaria es de 2 a 3 veces por semana (48,8%), seguida de 4 a 5 veces (30,3%), una vez por semana (8,3%) y la práctica diaria (12,6%). Pero al analizar los datos por edad, son los españoles de 55 años o más quienes con más frecuencia declaran entrenar todos los días: un 25,0%, el doble que la media. Eso sí, lo practican con baja intensidad", ha asegurado.

"En el extremo opuesto, la alta intensidad es terreno de los perfiles fitness (46,3%) y de los más jóvenes: un 40,0% entre los de 18 a 24 años y un 36,7% entre los de 25 a 34, frente al 30,3% de media", ha indicado sobre entrenar de 4 a 5 veces por semana. "En el tramo intermedio (2 a 3 veces por semana) destacan, en cambio, los de 35 a 44 años (56,3%) y el perfil recreativo (64,0%), coherente con una práctica más orientada al disfrute que al rendimiento", ha proseguido el análisis de Wellbeinn.

"El hallazgo invierte el estereotipo habitual sobre quién entrena con más disciplina: la constancia diaria no destaca entre los jóvenes, sino de los mayores de 55 años, que doblan la media nacional. Se trata, aparentemente, de una actividad física regular y rutinaria más que intensa, frente a la lógica de objetivos y rendimiento que domina entre los perfiles fitness y los adultos de 18 a 34 años, para quienes el entrenamiento frecuente e intenso es más habitual. Esta distinción sugiere dos maneras distintas, y no necesariamente opuestas, de entender la actividad física regular", ha concluido Wellbeinn en su comunicado.