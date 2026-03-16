El Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta de Valencia 2027 abre la venta de entradas

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta de 2027, que se celebrará en el Palau Velòdrom Lluis Puig de Valencia entre los días 4 y 7 de marzo, abrió este lunes 16 de marzo a las 12.00 horas el plazo para que todos aquellos que accedieron a la preventa puedan ejercer su derecho de compra preferente de entradas, según informaron este lunes los organizadores.

El miércoles 18 llegará el momento del público en general para comprar unas entradas que van desde los 8 euros de la más asequible hasta los 55 de la de mayor importe. Quienes no se hayan inscrito en la lista preventa podrán adquirirlas hasta agotar existencias.

Además, en esta venta de entradas habrá una serie de descuentos de los cuales podrá beneficiarse un amplio grupo de aficionados. Los jóvenes de entre los 2 y 14 años tendrán uno del 50 po ciento sobre el precio estándar (en las localidades con categoría B, C y D), mientras que los clubes nacionales también tendrán sus ventajas, con los de la Comunidad Valenciana beneficiándose de un 20 por ciento y los del resto de España, de un 15. Por último, aquellos aficionados que necesiten una localidad de silla de ruedas dispondrán de la zona D y contarán con una entrada más, sin coste, para un acompañante.

"En definitiva, desde la organización se busca que todos y cada uno de los aficionados que lo deseen tengan plena accesibilidad a una localidad para cualquiera de las jornadas previstas. El objetivo es crear una atmósfera espectacular que haga que todos y cada uno de los que se desplacen hasta el recinto valenciano disfruten del mejor atletismo del continente de la forma más cómoda posible. Las entradas podrán adquirirse a través", indicaron los organizadores.