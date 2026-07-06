El Campo de Rugby Las Leonas acogió este sábado 'Flag for Fun: El Gran Encuentro del Deporte Comunitario'

Imagen de dos jugadores jugando al 'flag football' durante el evento 'Flag for Fun: El Gran Encuentro del Deporte Comunitario' celebado en Madrid - NFL MEDIA

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campo de Rugby 'Las Leonas', en Vallecas, Madrid, acogió este sábado el evento 'Flag for Fun: El Gran Encuentro del Deporte Comunitario', una jornada para convertir el 'flag football', nuevo deporte olímpico, en un punto de encuentro para niños, niñas, jóvenes y familias de entornos vulnerables.

Impulsado por 'Fútbol Más España', 'NFL Foundation', los Miami Dolphins y 'Beyond Sport', en colaboración con la Federación Madrileña de Fútbol Americano (FMFA), el Ayuntamiento de Madrid y 'PGR ONG', el evento reunió a más de un centenar de participantes y consolidó a 'Flag For Fun' como un gran proyecto social vinculado al fútbol americano.

Aunque el 'flag football', la modalidad del fútbol americano sin contacto y que se estrenará como deporte olímpico en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028, todavía es minoritario en España, el evento de este sábado culminó meses de trabajo en los que las entidades organizadoras vinieron desarrollando actividades regulares vinculadas a este deporte en varios centros educativos de Madrid.

Las actividades giraron en torno a los ejes de la actividad física, el ocio para la comunidad y los espacios de reflexión y sensibilización sobre la importancia del deporte. Los jóvenes participantes, de entre 5 y 18 años, fueron los grandes protagonistas de una gran variedad de actividades que alternaban ejercicios de iniciación al 'flag football', dinámicas de equipo o partidos de exhibición.

"La accesibilidad que permite este deporte es óptima para el desarrollo de la infancia. Desde Miami Dolphins está siendo un placer apoyar a 'Fútbol Más' en el desarrollo del proyecto, aportando material, entrenadores y toda la fuerza que podamos sumar junto a la NFL Foundation", declaró Alejandro Mesa, Director Deportivo de los Miami Dolphins en España.

Para garantizar el trasfondo educativo y social que caracteriza el proyecto, la jornada estuvo guiada por la metodología de 'Fútbol Más', una propuesta que utiliza el juego como herramienta para potenciar habilidades socioemocionales y fortalecer la convivencia, a través de recursos pedagógicos como la 'Tarjeta Verde', que premia las conductas positivas durante el partido, los participantes trabajaron valores como el respeto, el trabajo en equipo, la gestión de las emociones o el sentimiento de pertenencia.

"Estamos muy agradecidos de poder trabajar con equipos profesionales como los Miami Dolphins y NFL Foundation, para de nuevo, utilizar el deporte como herramienta socioeducativa y seguir transformando la realidad de quienes tienen menos recursos", remarcó Celia Ureña, la responsable de Proyectos de 'Fútbol Más' en Madrid, Celia Ureña.

'Flag for Fun' es un proyecto que nace de la alianza estratégica entre cuatro socios que combinan experiencia deportiva, impacto social y proyección internacional. Entre febrero y junio de 2026, la iniciativa ha completado 39 sesiones sociodeportivas en cinco centros educativos de los distritos de Vallecas, Cañada Real, Aluche y Hortaleza, con la participación de 937 niños, niñas y jóvenes, además de 21 personas adultas vinculadas a la comunidad educativa. Durante este periodo también se celebraron diferentes eventos comunitarios para reforzar la implicación de familias, centros educativos y entidades vinculadas a dichos barrios.

En un contexto marcado por la creciente presencia de la NFL en España, 'Flag for Fun' representa la apuesta por acercar deportes hasta ahora minoritarios en el país a nuevos públicos. Pero, sobre todo, el evento ha vuelto a poner el foco en la dimensión social del deporte gracias a su inigualable capacidad para conectar personas, crear oportunidades y construir comunidades.