Carles Coll: "Al 100 iba por debajo del récord del mundo"

"En los próximos años pueden salir cosas buenas"

BARCELONA, 1 Ago.

El nadador español Carles Coll afianzó su sensación de estar entre los mejores del mundo después de su séptimo puesto en la final de los 200 braza este viernes en los Mundial de Singapur, valorando su ritmo "por debajo del récord del mundo" y una progresión con la que ve "cosas buenas" para "los próximos años".

"Obviamente quería nadar la final y optar a las medallas, incluso ganar. He salido decidido, creo que al 100 iba por debajo del récord del mundo, y han pasado cosas que no son excusas pero que me han medio desconcentrado y no he sabido mantener la calma durante la carrera. Al final también me faltaba un poco de experiencia de saber en esos momentos mantener la calma", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Coll arriesgó con ese alto ritmo pero valoró su gran paso por el Mundial para confirmar sus opciones en la piscina larga. "Sí que estoy satisfecho con las semifinales, con el tiempo que hice me hubiera metido en todas las finales de la historia de los Juegos y Mundiales, creo que es una buena señal para el futuro", comentó.

"En piscina corta ya di el paso de que puedo ser de los mejores del mundo, pero en piscina larga aún me faltaba, creo que ahora ya estoy en una posición de que, a la que mejore más, ya estoy en la lucha real de las medallas. El balance de este Campeonato es positivo y me voy de aquí sobre todo un poco fastidiado por esta final, porque lo quería hacer mejor, y con mucha hambre de lo que viene. En los próximos años pueden salir cosas buenas", añadió.

Por otro lado, el de Tarragona apuntó que su preparación mental también está siendo fundamental. "Estoy en un estado mental muy bueno, estoy muy seguro de mí mismo. Yo venía a esta competición, mi ranking inicial era el 21, y conseguí ponerme quinto después de semifinales. Estaba muy tranquilo, no me puse nervioso", dijo.

"Trabajo mucho la meditación, también con mi entrenador Sergio López el aspecto mental es de las cosas que más trabajamos. Muy contento y satisfecho del avance que he hecho también a nivel mental", terminó.