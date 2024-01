Carlos García Cuenca: "Teníamos los 'shootout' muy trabajados y plena confianza en Clara Pérez"

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de hockey sobre hierba, Carlos García Cuenca, considera que tenían los 'shootout' "muy trabajados", además de tener "plena confianza en Clara Pérez", la portera española que logró parar los tres lanzamientos de la selección irlandesa para darle la victoria a España y el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 en las semifinales del Preolímpico que se está disputando en Valencia.

"Teníamos el tema de los 'shootout' muy trabajados, con confianza plena en nuestra portera. Nosotros sabíamos que teníamos que marcar dos o tres penaltis y con eso iba a ser suficiente", destacó el seleccionador español tras vencer a la selección irlandesa en declaraciones facilitadas por la RFEH.

El técnico tiene claro este tipo de encuentros con tanto en juego "son superdifíciles de jugar". "Intentas plantear un plan de trabajo y sabíamos que teníamos que hacer dos cosas para ganarlo y uno era el jugar a hockey y luego el control emocional", remarcó.

"No es que no hayamos jugado a hockey, pero sí que no hemos tenido nuestro mejor partido. En este tipo de partidos lo más importante es lo segundo y en eso sí que hemos estado muy bien, controlando los tiempos, los momentos, las situaciones y es una pena no haberlo terminado en los 60 minutos", expresó.

El seleccionador quiso agradecer a las 32 jugadoras que iniciaron todo este proceso hasta la clasificación a París porque "esto no hubiera sido posible sin ellas". "Al final han sido 18 las protagonistas, pero quiero que quede constancia de que es el trabajo de un grupo mucho más amplio y son parte de esto y se lo dedicamos a ellas, porque son las que no están y es lo más duro eso", subrayó.

Por su parte, la capitana de la selección española, María López, cree que el partido no fue el "mejor" del equipo. "Creo que no lo hemos disfrutado en ningún momento, pero bueno, sí que también hemos sabido aguantar, hemos defendido muy bien y una de las cosas que sí que teníamos planeadas es llegar hasta el final del partido con opciones y así ha sido", admitió.

"Los 'shootout' los hemos entrenado mucho y tenemos una portera muy buena en la que confiamos mucho y eso también ayuda a las que tiramos porque nos da la tranquilidad de saber que después viene ella para pararlos", confesó la asturiana.

López admitió que se centró en su 'shootout' en pensar en que lo había entrenado "muchas veces". "Sólo pensar en la bola, en lo que hacía la portera y en función de eso tomar una decisión de hacer una cosa u otra. Me he aislado un poco de todo lo que había alrededor y me he centrado en esos ocho segundos", concluyó.