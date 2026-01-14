Carlos Sainz: "Mal día en la oficina, de ir casi liderando a perder todas las opciones en una etapa"

El piloto Carlos Sainz (Ford), en el Rally Dakar 2026. - Europa Press/Contacto/Florent Gooden

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ford) lamentó haber tenido este miércoles un "mal día en la oficina" durante la etapa 10 del Rally Dakar, en la categoría 'Ultimate', después de sufrir "problemas de navegación" que les hicieron perder más de 40 minutos y "todas las opciones" de luchar por el 'Touareg' "en una etapa".

"Mal día en la oficina. No, realmente problemas de navegación. No pudimos encontrar un 'waypoint'. Al final, lo dimos por perdido y seguimos y la penalización son 15 minutos. Fuimos adelante, para atrás, a la izquierda, a la derecha... Así es el Dakar", analizó el madrileño en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

'El Matador' no validó un punto de control y recibió una penalización de 15 minutos, que se suman a los 24 que ya había perdido frente al líder Nasser Al-Attiyah (Dacia) en un día para olvidar. "Hoy hemos perdido no sé qué barbaridad. Una pena, de ir casi liderando a perder todas las opciones en una etapa, sabíamos que era una etapa importante esta segunda parte de la maratón. Una pena, porque creo que ritmo teníamos, estábamos bien", concluyó.