Carlos Soria posiciona la escalada como fuente de salud y longevidad "para seguir disfrutando de la vida"

El alpinista español Carlos Soria conversa con la prensa. - SPUTNIK CLIMBING

LAS ROZAS (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El alpinista español Carlos Soria mantuvo este miércoles un encuentro para compartir un resumen de su recorrido y reflexiones sobre su última expedición 'Manaslu, 50 años después' donde manifestó la importancia del deporte en su día a día que le hace "seguir disfrutando de la vida con energía y salud".

El evento, celebrado en Sputnik Climbing Las Rozas (Madrid), se convirtió en una plataforma para unir la filosofía de vida de Soria, basada en la perseverancia y la actividad física inquebrantable a sus 86 años, con la misión central de Sputnik Climbing: divulgar la escalada como una herramienta inclusiva, divertida y efectiva para mejorar la forma física y la salud mental de todo tipo de público.

Dos meses después de coronar el Manaslu (Nepal), Soria quiso aprovechar la ocasión para compartir sus reflexiones sobre longevidad y vitalidad. Su logro también sirve como un testimonio viviente del impacto transformador del ejercicio constante.

"La edad no debe ser una barrera, sino una motivación para seguir moviéndonos", comentó Soria durante un desayuno informativo con la prensa, destacando la necesidad de mantener el cuerpo y la mente activos. "El deporte, ya sea en la montaña o fuera de ella, escalando en el rocódromo como hago habitualmente en los centros de Sputnik, es mi secreto para seguir disfrutando de la vida con energía y salud", añadió.

Carlos Soria volvió a "su montaña" medio siglo después para conmemorar la primera ascensión española a ese lugar en 1975 donde él fue parte del equipo pionero. Su ascensión, marcada por sus 86 años y una prótesis de rodilla, fue todo un ejemplo de resistencia y sacrificio que, además (y sin él saberlo) le convirtió en el alpinista de mayor edad que ha llegado a la cima de una montaña de más de ochomil metros.

En esta línea, el responsable de Comunicación de Sputnik Climbing, José Manuel Velázquez, le puso como ejemplo. "Es el mejor respaldo a nuestra filosofía. La escalada requiere de un ejercicio funcional completo: trabaja la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la concentración", explicó.

"Se puede empezar a cualquier edad y, al igual que Carlos y si es lo que buscamos, puede proporcionarnos un nivel físico excepcional. La escalada 'indoor' es para muchas personas una actividad tan habitual como ir al gimnasio, pero con el valor añadido de la comunidad y la diversión que ofrece", comentó.

La jornada concluyó con una sesión práctica de escalada, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de escalar junto al veterano alpinista, comprobando de primera mano la destreza y vitalidad que mantiene a su edad. Este momento ilustró perfectamente el mensaje de que la escalada es un deporte inclusivo que ofrece beneficios físicos y mentales duraderos.