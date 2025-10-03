Carlos Soria es recibido por Mariano de Paco tras hacer cumbre en el Manaslu con 86 años

El alpinista Carlos Soria es recibido por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, tras hacer cumbre en el Manaslu con 86 años. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha recibido este viernes al alpinista Carlos Soria, después de que éste, con 86 años, hiciera cumbre en el Manaslu, una de las catorce montañas de más de 8.000 metros del planeta, en la cordillera del Himalaya en Nepal.

Con esta acción, se ha conmemorado la primera vez que un equipo español coronó un 'ochomil', hace ya medio siglo, cuando ascendieron a esta misma cima miembros de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, entre los que se encontraba el propio Carlos Soria.

Afincado en Moralzarzal, Soria es la persona más veterana de la historia en ascender a un total de 12 ochomiles, entre ellos el Everest, el K2 o el Annapurna. Además, ha subido a un sietemil virgen (el Dome Khan) y ha realizado numerosas primeras rutas y subidas a diferentes picos de España y de los Alpes.

Entre sus reconocimientos se encuentran el premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid 2019, la Medalla del Mérito Deportivo, el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española, o el de mejor deportista del año por la Federación Española de Esquí (1979).