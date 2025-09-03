Carmelo Ezpeleta: "Está muy bien que haya un héroe como Marc Márquez en MotoGP"

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha asegurado este miércoles que para MotoGP es "bueno y muy importante" que Marc Márquez (Ducati) vuelva a proclamarse campeón del mundo, porque está "muy bien" que haya un "héroe" como esta temporada el piloto español, además de descastar la posibilidad de llevar un Gran Premio a Madrid, ya que el circuito de Madring no cumple con los "estándares necesarios de seguridad" requeridos para competir en la máxima categoría del motociclismo.

"Yo creo que sí. Hace tres años creo que ganaron diez pilotos en la temporada. Y entonces los comentarios eran que ganan demasiados pilotos. No hay un héroe. Bueno, ahora hay un héroe. Yo creo que está muy bien cuando ganan diez pilotos y está muy bien que haya un héroe ahora como Marc Márquez. Evidentemente, Marc está haciendo historia y eso es muy importante para un campeonato como MotoGP", ha asegurado Ezpeleta a los medios de comunicación en el acto de presentación del Gran Premio de Catalunya.

El actual consejero delegado de Dorna Sports, promotora del Mundial de MotoGP, ha explicado que no es la primera vez que un piloto domina el campeonato como lo está haciendo este año Márquez, así que no tienen intención de detener este domingo y lo único que harán es "felicitarle" y darse cuenta de la "dimensión y categoría" del ocho veces campeón del mundo.

"Estamos contentísimos. Ha pasado más veces en la historia del motociclismo que un piloto domina el campeonato y eso lo que hace es darnos cuenta de la dimensión y de la categoría que Marc tiene, después de las lesiones, el cambio de marca y todo lo demás. Lo que vamos a hacer es felicitarle y felicitarnos por tener un campeón como él", explicó.

Ezpeleta también ha hablado sobre Jorge Martín y el hecho de que continúe el año que viene en Aprilia, después de toda la polémica causada por las supuestas cláusulas de salida que habían en su contrato con el equipo italiano. "Estoy feliz. Eso es un tema que se montó sobre una premisa que no era verdad. En el Campeonato del Mundo de MotoGP como debería ser en la mayoría de la vida, los contratos están para cumplirse", manifestó.

"La única forma de que Jorge Martín rompiera su contrato es una de los dos, que llegara a un acuerdo con Aprilia o que un tribunal dijera que el contrato no tenía valor. Ninguna de esas. Por lo tanto, Jorge se ha quedado y yo creo que él está contento ahora. Aprilia va muy bien, el otro día hizo cuarto, ha ganado carreras y está delante. Por lo tanto, estamos contentos porque tenemos que mantener la estabilidad del campeonato en cuanto a los contratos de todo el mundo. Es muy importante", destacó.

Finalmente, Ezpeleta descartó por el momento llevar un Gran Premio de MotoGP a Madrid, ya que el nuevo circuito de Madring no cumple los "estándares necesarios de seguridad" requeridos de la categoría. "Nosotros corremos los circuitos que tengan los estándares necesarios de seguridad para los pilotos, que no son iguales a los de los coches. No es cuestión de que sea permanente o no sea permanente. El problema es que sea seguro. Y los diseños que nosotros tenemos del circuito de Madrid no lo permiten", reveló.

Además, destacó el hecho de que España ya tiene el máximo de tres citas en el calendario. "Ya tenemos tres Grandes Premios en España y ya anunciamos que no tendrán más. Nosotros ya hemos anunciado los 22 Grandes Premios. Ya anunciamos la renovación con Catalunya, Jerez y Valencia. Aragón está esperando la posibilidad. Con lo cual, no lo veo fácil que Madrid tenga un Gran Premio. Nunca digas nunca, pero de momento no está controlado", concluyó.