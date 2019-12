Carmen López: "Sólo quiero demostrar que cumplir sueños es cuestión de voluntad"

Publicado 30/12/2019 9:32:53 CET

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La surfista ciega española Carmen López tiene claro que pese a sufrir una discapacidad que no le impide hacer su deporte no quiere ser "ejemplo de nada sino demostrar que cumplir sueños es cuestión de voluntad" y también no olvida marcarse "objetivos a corto plazo" como el Mundial del año que viene, aunque no esconde su ilusión por tener la oportunidad de estar en unos Juegos Paralímpicos.

"No me siento inspiración para nadie. Mucha gente me dice que soy un ejemplo y está bien si sirve de ejemplo mi historia para alguien, pero no quiero ser ejemplo de nada, sólo demostrar que cumplir sueños es una cuestión de voluntad y que para tener la vida de cualquiera no importa una discapacidad", aseguró Carmen López en una entrevista a Europa Press tras recibir una de las becas que concede el Grupo SIFU.

La asturiana tiene clara que no se debe ver "distinta por tener una discapacidad". "Soy ciega, pero eso no me tiene que definir", subraya "una chica normal y corriente". "No hay ninguna diferencia entre la Carmen López de fuera del surf de la dentro", admite.

La ovetense, de 22 años y que nació con un glaucoma congénito en los dos ojos, empezó en el surf "por casualidad". "Siempre quería hacer muchas cosas: equitación, patinaje, natación. No me veía compitiendo surfeando, pero me lo dieron a probar, me gustó y vino gente que me quiso apoyar. Un montón de situaciones vinieron una detrás de otra y todo fue muy rápido, en seis meses conseguí llegar a un Mundial y no sé cómo", explicó.

"Estaba con muchas ganas de probar el surf porque soy una persona a la que le encanta probar cosas. Hace 7 meses dijeron de probar y me encantó. Me dijeron en mi primer día que no me preocupara si no me ponía de pie, pero me puse a la primera y dije 'Guau, qué pasada'", rememora sobre su primera ocasión en una tabla. "Me lo paso muy bien todos los días y no podría decir uno en especial porque de todos aprendo y todos son distintos para mí aunque sea uno en el que no coja ninguna ola, de todos sacas algo", agregó.

Luego, casi sin darse cuenta, tuvo la oportunidad de ir a un Mundial, a California. "No había salido de España en mi vida y me encantó", confesó. "Llegué allí sin creérmelo mucho, pero me inspiró mucho estar allí y conocer tanta gente con todas esas discapacidades distintas y ver que sólo se quieren superar, aprender y seguir superando", comentó López.

"Allí no ves nadie que diga que no puede. Se ayudan y nadie está preocupado por lo que tiene. Me inspiró muchísimo para seguir mejorando y para el tema de mis charlas. Tener una diversidad no es importante porque todos hacemos lo que nos proponemos", añadió.

La asturiana pide "ir poco a poco" y no marcarse "objetivos a largo plazo". "Tengo que mirar a un corto plazo que podamos cumplir. Tengo que llegar bien al Mundial de 2020 e intentar mejorar al cuarto puesto y no ir a peor tampoco. Tengo mucha ilusión porque este año somos más y tener a mi entrenador cerca me ayudará mucho porque en 2018 no fue posible y si me fue así de bien sin él, esperemos que nos vaya a mejor", celebra sobre la figura de Lucas García, su entrenador.

Con este, tiene "química hasta por teléfono". "Nos llevamos genial. Hemos pasado de ser entrenador-alumna a ser muy buenos amigos para apoyarse para lo bueno y lo malo, es una sensación increíble tener a alguien tan bueno y tan grande y en el que confías tanto", reconoce la de Oviedo.

"Claro que es un sueño, mi página de Facebook es 'Un sueño paralímpico'", recalcó respecto a la posibilidad estar en los Juegos de París de 2024. "Tanto Lucas como yo queremos estar allí, pero de momento estamos centrados en lo que tenemos porque no tenemos confirmación de que el surf vaya a estar en París, aunque sí que la federación internacional está trabajando por mejorar el surf adaptado", remarcó.

"SUPERCONTENTA" CON LA BECA DE LA FUNDACIÓN GRUPO SIFU

Sobre la percepción de la sociedad española respecto a las personas con discapacidad, Carmen López considera que ahora "hay más información gracias al mundo de las tecnología" y así se pueden "conocer más historias de deportistas paralímpicos o de personas que simplemente se quieren superar y que su diversidad no les limite".

Carmen López recibió el pasado mes de noviembre una de las Becas Desafíate que entrega la Fundación Grupo SIFU para sensibilizar sobre las personas con discapacidad y con el objetivo de fomentar el deporte de este colectivo, dando visibilidad y oportunidades a las jóvenes promesas del deporte para que puedan alcanzar sus objetivos.

En su caso, recibió un galardón especial, dotado con 2.500 euros. "No me lo esperaba porque soy de ese tipo de gente que nunca gana nada", bromeó al respecto. "Cuando la recibí me quedé supercontenta. Tengo mucha suerte con todo el mundo que me está queriendo apoyar muchísimo y que están ahí para todo como el Grupo SIFU porque el surf requiere bastante gasto, sobre todo en mi caso que no vivo cerca de la playa, pero tengo suerte de tener patrocinadores geniales y que me ayudan a todo", apuntó.