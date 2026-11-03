Carolina Marín: "Es una bendita responsabilidad ser referente para los niños y niñas"

La excampeona olímpica de bádminton Carolina Marín ha recibido el Marca Leyenda. - MARCA

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora de bádminton Carolina Marín reconoció este martes que es "una bendita responsabilidad ser referente para los niños y niñas" españoles después de recibir en Madrid el premio Marca Leyenda en reconocimiento de "una legado que ha trascendido a los éxitos deportivos".

Carolina Marín, que recibió las felicitaciones del exbaloncestista Pau Gasol y del palista Saúl Craviotto, el máximo medallista olímpico español, a través de un vídeo proyectado en el acto, fue galardonada por el premio Marca Leyenda en reconocimiento a su exitosa trayectoria deportiva.

La ceremonia, celebrada en el Palacio de la Prensa de Madrid, contó también con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, la marchadora María Pérez, ganadora de la 'Triple Corona' -oro en el Mundial, Europeo y Juegos Olímpicos- y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

A lo largo de sus casi 20 años de carrera deportiva y hasta que anunció su retirada en el pasado marzo, la onubense se convirtió en la primera jugadora no asiática en conquistar el oro olímpico, en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2026. Además, alcanzó tres títulos mundiales (2014, 2015 y 2018), siete Campeonatos de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024) y 39 títulos de la BWF, convirtiéndose así en la tercera jugadora del mundo con el palmarés más amplio de la historia del bádminton.

Con este premio Marca Leyenda, que fue entregado por su madre, la española ya forma parte de un palmarés que incluye a Michael Jordan, Pelé, Carlos Sainz, Nadia Comaneci, Simone Biles, Diego Armando Maradona, Vicente del Bosque, Ronaldo Nazario, Luis Aragonés, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa Nadal, Sergio Scariolo, Ruth Beitia, Toni Bou, Fernando Belasteguín o Sandra Sánchez, entre otros.

Carolina Marín se mostró "muy emocionada" al recibir un premio que significa "mucho", especialmente por los nombres de deportistas que también recibieron este reconocimiento. "Es una bendita responsabilidad ser una referente para los niños y las niñas porque te sientes en paz al transmitir mis valores a los niños. Los sueños se cumplen, pero para cumplirlos hay que trabajar y rodearse de maravillosas personas. Sin ellos sería imposible conseguir todo lo que he conseguido", admitió.

Asimismo, la triple campeona del mundo manifestó que su gran referente ha sido Rafa Nadal, quien la felicitó por ser pionera de bádminton en España en otro vídeo proyectado, por ser "una persona que nunca se ha rendido y que primero ha transmitido los valores como persona y después como deportista".

Por ello, aprovechó para dejar claro que "el esfuerzo es innegociable" para conseguir tantos éxitos. "Creo que los niños no lo valoran porque vivimos en un mundo de inmediatez, pero ese esfuerzo se recompensará en un tiempo. Cuando me preguntan sobre el secreto de mi éxito les digo que ha sido a base de mucho trabajo, disciplina y renunciar a grandes cosas como el hogar y la familia. No es fácil tomar esa decisión porque queremos tenerlo todo", indicó.

Sobre cómo vivió los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro de 2016, Marín admitió que fue "convencida de ganar la medalla de oro". "Recuerdo esa entrada al pabellón lleno de españoles e indios y había veces que no escuchaba el volante. Nunca olvidaré el último punto cuando me tiré al suelo a llorar y me acordé de todos los entrenamientos y de todas las personas que me han rodeado", explicó sobre la final olímpica que ganó a la jugadora india Sindhu Pusarla.

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas, ya que sufrió varias lesiones graves durante su carrera. "Tenía claro que mis objetivos merecían la pena por todo lo que he pasado. La decisión de retirarme fue complicada, pero, a la vez, la más sabia que podía tomar. No quería quedarme con la espinita clavada de volver a intentarlo, pero me di cuenta de que más allá del deporte hay vida. No quería acabar con una prótesis o silla de ruedas", reflexionó sobre su retirada.

"Me daría mucha pena que ahora que me haya retirado se deje de hablar de bádminton. Ojalá haya gente que haga su propio camino pero que se siga hablando del deporte. No me veo de entrenadora ahora, pero quiero crear una academia para llevarlo aquí a España", zanjó revelando su futuro.

BLANCO: "HAS ROTO LOS MOLDES DEL DEPORTE"

Su entrenador, Fernando Rivas, confesó que cuando cumplió 14 años su alumna "ya apuntaba maneras y demostraba cosas que no se veían en el circuito femenino". "No me lo ha puesto fácil, pero sí ha sido un camino maravilloso. Carolina transciende del deporte y nuestra relación también. Le tengo un cariño tremendo como hija adoptiva y es un orgullo tremendo por ser la mujer que se ha convertido a nivel mundial", destacó.

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, no se explicó cómo hay tanto talento con trabajo en una persona para conseguir algo que nadie va a poder conseguir como ser la primera persona no asiática en ganar un oro olímpico y mundial de bádminton. "Has roto todos los moldes del deporte y esto estará siempre escrito en las páginas del deporte mundial", remarcó.

"Es la imagen más dura que recuerdo porque las lágrimas que soltabas eran las lágrimas de España. Pero siempre hay un día después, porque siempre la vida continúa y nos han enseñado a caer y volver a levantarnos. Lo que habéis conseguido -Marín y su entrenador- es la historia mejor escrita del deporte español. Este binomio es una referencia mundial. Se hablará de Carolina Marín como la mujer que transformó el deporte", alabó Blanco.

Además, la atleta María Pérez la elogió como "algo estratosférico" que anteriormente le hacía "echarse a un lado". "Creo que lo que nos identifica es el carácter y la garra de conseguir los sueños, cuando ella se ponía en una pista de bádminton y yo antes de iniciar una marcha. Eso es lo que intento transmitir también. Carolina Marín solo hay una en el mundo", afirmó.

El director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, señaló que su figura "transciende a los éxitos deportivos en la etapa dorada del deporte español y femenino en general". "Nos dejas un legado enorme de brillantez, resistencia, esfuerzo y de capacidad de sufrimiento. Nos hemos alegrado y llorado contigo", subrayó Gallardo.

Por último, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, quien le entregó un cuadro a la heptacampeona de Europa, apuntó que "los principios, valores, entrega, garra y el coraje" de la onubense han servido como "un ejemplo para que la empresa siga creciendo". "Llegar a ese lugar que fue conquistado, no una sino que muchas veces, es un gran reino. No te echaremos de menos porque te tendremos siempre presente", concluyó.