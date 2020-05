Carolina Marín: "No hay que discutir, el fútbol nos da mucho"

Carolina Marín, antes de un entrenamiento. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se mostró "contenta" del regreso a los entrenamientos tras dos meses de "incertidumbre y agobio" por la crisis del coronavirus, sin "discutir" sobre la espera mayor en comparación con el fútbol.

"Finalmente ya lo hemos conseguido, empezar con los entrenamientos. Estoy contenta, feliz y con muchas ganas. Nunca desde los 8 años, nunca he estado casi tres meses sin la raqueta, se la echaba de menos pero ya estamos juntas otra vez", dijo este domingo en declaraciones al programa 'Carrusel Deportivo' de la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Carolina no quiso discutir sobre la diferencia de criterios a la hora de dar al fútbol prioridad en el regreso a la actividad en medio de la pandemia de COVID-19. "Ha sido una incertidumbre y un agobio. No ha dependido de nosotros. Ya no es el discutir sobre el fútbol o no, está claro que el fútbol es lo que más nos da en España y a deportes minoritarios como el mío nos ayuda mucho", zanjó.

Además, la campeona española explicó su regreso al CAR de Madrid. "Es raro, saludas de lejos, choque de codos y poco más. Aquí no hay que olvidar lo que ha pasado y lo que sigue pasando. La residencia todavía no está abierta, solo estamos entrenando en las instalaciones y todavía no hay muchos deportistas", dijo.

"Lo primero que te hacen es un reconocimiento y luego nuestra Federación por ejemplo nos hizo los test. Yo he dado negativo y podido empezar a entrenar sin ningún problema", añadió.

La campeona olímpica se refirió al posible calendario de competición. "Hay tiempo para empezar en septiembre y estar preparada. Dependemos también de cómo vaya el coronavirus por todo el mundo. Me dedico un poco a entrenar y luego ya el equipo ve lo que iré haciendo y dónde competir", afirmó.