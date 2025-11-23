Carolina Marín: "Soy afortunada porque mi rodilla me permite seguir jugando al bádminton"

La jugadora española de bádminton y embajadora del Banco Santander Carolina Marín en la Carrera de la Mujer de Sevilla - BANCO SANTANDER

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha asegurado que se siente "afortunada" de que su rodilla, que se lesionó de gravedad en los Juegos Olímpicos de París, le permita "seguir jugando", y ha afirmado que su reto es "el día a día", escuchar su "cuerpo" y "mantener la salud".

"Estoy mejor. Después de un año, la rodilla va dando pasos hacia adelante, va aguantando, que para mí no es poco después de todo lo que llevo encima. Lo importante es que, a día de hoy, soy afortunada porque me sigue permitiendo jugar al bádminton", declaró la embajadora de Banco Santander durante la Carrera de la Mujer de Sevilla.

La campeona olímpica, triple campeona del mundo y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 retomó los entrenamientos el pasado mes de abril, ocho meses después de su lesión en París; en el horizonte, el Europeo de Huelva 2026. "Mi reto es el día a día, escuchar mi cuerpo y mantener la salud, que es lo más importante y con lo que me voy a quedar toda la vida. Si afortunadamente el deporte me sigue permitiendo coger una raqueta, allí seguiremos", indicó.

La Carrera de la Mujer de Sevilla cerró este domingo el circuito nacional 2025 de la 'Marea Rosa' con 8.000 participantes, mil más que en la edición anterior. "Para mí es un orgullo haber sido un año más la madrina de esta carrera. Es importante dar voz a todas estas mujeres y apoyar iniciativas deportivas y de lucha contra esta maldita enfermedad que es el cáncer. El deporte es salud, y ver correr hoy a mujeres de todas las edades es maravilloso", apuntó la onubense.

La sevillana Carmen Gutiérrez logró su quinta victoria consecutiva en la carrera de la capital andaluza con un tiempo de 22:30, seguida de Celia Romero (23:02), Isabel Piñeiro (24:13), Maya Sements (25:39) y Miriam Díaz (25:44).