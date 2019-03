Castellet: "Los malos momentos que he pasado me han ayudado"

Publicado 30/03/2019 10:47:44 CET

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet se encuentra "muy feliz" después de haber completado la mejor temporada de su carrera en el snowboard, un invierno en el que ha constatado que tiene "muchas más ganas que cuando era más joven" y que le hace pensar ya en sus quinto Juegos Olímpicos, después de haber superado "malos momentos" que a la larga le han "ayudado" a crecer a nivel humano y deportivo.

Castellet acaba de proclamarse subcampeona de la modalidad de halfpipe de la Copa del Mundo de snowboard, después de una temporada en la que sobresalen su victoria en Calgary (Canadá) y el segundo puesto en Laxx (Suiza), unos resultados notables que llegan cuatro años después del fallecimiento de su novio y entrenador Ben Jolly.

"Inconscientemente imagino que los malos momentos que he pasado me han ayudado. Aunque lo pases muy mal, después te recuperas y has aprendido de ello. Como persona creces y como deportista, también", valoró la catalana en una entrevista concedida a Europa Press.

A sus 29 años ya ha disputado cuatro Juegos Olímpicos y "sin duda" están pensando en los quintos en Pekín 2022. "No he conseguido una medalla olímpica y con lo que estamos trabajando quiero estar ahí arriba. Espero que la medalla sea posible; si no, no sé por qué vamos. Los Juegos son el evento más reconocido mundialmente", subrayó, consciente de que subir al podio olímpico "no solamente ayudaría mucho a un deporte minoritario, sino que también ayudaría al deporte femenino".

"Este tipo de éxitos siempre tienen consecuencias y ayudaría al seguimiento del snowboard. Hasta entonces seguiré entrenando y compitiendo, pero de lo que estoy más orgullosa ahora mismo es de que estoy disfrutando con lo que hago. No voy a dejar de competir hasta que deje de aprender. El día que eso pase tendré que empezar a tomar decisiones", valoró, dejando claro que aún no se plantea cuándo acabará su carrera.

"TENGO MUCHAS MÁS GANAS QUE CUANDO ERA MÁS JOVEN"

"En las competiciones soy de las mayores y cada vez compiten chicas más jóvenes, pero la otra parte es la experiencia y estoy sacando muy buen provecho de todo lo aprendido. Lo estoy notando y eso me hace seguir para adelante", reflexionó Castellet, que tiene "muchas más ganas que cuando era más joven". "La base que tengo ahora, la confianza que siento, lo cómoda que voy, noto que puedo hacer muchos más trucos que hace unos años", explicó.

La deportista de Sabadell desgrana todas estas buenas sensaciones después de completar "sin duda la mejor temporada" de su carrera. "El año pasado había sido la mejor hasta entonces y este año la he superado. En parte me lo esperaba y en parte no porque el trabajo que estamos haciendo desde la temporada pasada era para mejorar resultados. Aún así, después de la operación (en un hombro) siempre está la duda de cómo vas a recuperar y cómo te vas a sentir encima de la tabla. Y me sentí mejor. Estoy muy feliz de que haya funcionado", celebró.

"Mi límite es cuando deje de aprender. Ahora van saliendo nuevos trucos y estoy evolucionando, y solamente quiero hacer eso", añadió Castellet, reconociendo al mismo tiempo que con la edad "los malos días

en competición son difíciles de olvidar". "Sobre todo cuando estás entrenando bien. Da mucha rabia cuando las cosas no salen, sobre todo porque muchas veces es por una tontería. Últimamente veo que soy menos capaz de asumirlo bien", reconoció.