Cástor Fantoba brilla en el Campeonato de España de Vuelo Acrobático con los títulos en Ilimitado y Freestyle

Foto de familia tras la conclusión del CEVA 2026 - CEVA 2026

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto navarro Cástor Fantoba fue el gran protagonista del Campeonato de España de Vuelo Acrobático (CEVA) 2026, disputando en el aeródromo de La Caminera Club de Campo, en la localidad de Torrenueva (Ciudad Real), después de conquistar los títulos en 'Ilimitado' y 'Freestyle', las dos máximas categorías.

Organizado por el Club Acrobático Central (CAC) y la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), el CEVA volvió a reunir a la élite del vuelo acrobático nacional, con la participación de 30 pilotos de 9 nacionalidades y un total de 81 vuelos oficiales.

En la categoría de 'Ilimitado', el laureado Cástor Fantoba se proclamó ganador con 11.679 puntos (76.33 por ciento) por delante de Manuel Fernández Gómez (10.281, 67.20) y de Camilo Benito (9.664, 63.16), mientras que en 'Freestyle' dominó con 3.446 puntos (86.16), superando a Juan Velarde (3.126 puntos, 78.16) y Manuel Fernández Gómez (2.373, 59.33).

Además, otros campeones nacionales en el evento fueron Iván González, en la categoría de 'Intermedio', con Carolina Martín López, segunda, Carlos Crespo en la de 'Deportivo', por delante de Daniel Antón Huertas y Juan Comas Garrigós 2128 puntos (73.39%), y Miguel Pérez Alonso en la de 'Elemental', con Mario Caride en segunda posición.

"El vuelo acrobático es un aprendizaje continuo; nunca dejas de perfeccionar una maniobra, una secuencia o una forma de volar. Estoy muy orgulloso de haber conseguido este doblete en un campeonato tan igualado y exigente. Sabíamos que el nivel iba a ser muy alto y, con rivales de tanto nivel, cada punto cuenta. Que el CEVA reúna a pilotos internacionales de esta categoría es muy positivo para todos, porque nos obliga a seguir entrenando, mejorando y aprendiendo en cada competición", subrayó Cástor Fantoba.

Además, este Campeonato de España ha servido igualmente como preparación para el Equipo Nacional de Vuelo Acrobático (ENVA), que afrontará este verano el Campeonato del Mundo en la localidad estadounidense de Mason City.