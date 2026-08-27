CELAD y AMA se reúnen para "abordar los principales retos y prioridades del sistema antidopaje internacional"

El director de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, en su visita a Montreal para reunirse con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). - CELAD

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, ha visitado en Montreal (Canadá) la sede de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para "abordar los principales retos y prioridades del sistema antidopaje internacional", acorde a la propia CELAD en una nota de prensa.

"Ha mantenido durante dos jornadas una agenda de trabajo con responsables de distintas áreas estratégicas de la organización internacional", añadió esa nota sobre una visita "ha permitido reforzar el diálogo y el intercambio de experiencias" entre ambas instituciones.

Peralta compartió "la evolución de la actividad" en la CELAD durante "los últimos dos años", así como "principales resultados" y "avances desarrollados" en 2026 a través de "distintas áreas". "Asimismo, las reuniones han permitido profundizar en las líneas de trabajo de la AMA y abordar los principales retos y prioridades del sistema antidopaje internacional", subrayó el comunicado de la agencia española.

La primera jornada brindó a Peralta varias reuniones con responsables de la Unidad de Cumplimiento y de Gestión de Resultados de la AMA, en la que se trató la implementación del Código Mundial Antidopaje en España, el proceso de elaborar la nueva Ley Orgánica de lucha contra el dopaje y su adecuación a los Estándares Internacionales de la propia AMA.

El segundo día vio a los equipos de Inteligencia e Investigaciones y Asuntos Jurídicos y analizó controles y seguimientos del cumplimiento. "La visita concluyó con una reunión con el área de Educación, centrada en uno de los ámbitos fundamentales para la prevención del dopaje y la promoción de los valores del deporte limpio", agregó el texto.

Por todo ello, estas jornadas canadienses han profundizado "en el conocimiento de las líneas de trabajo que desarrolla la organización internacional en áreas directamente relacionadas con la actividad de las organizaciones nacionales antidopaje", según explicó la CELAD.

Finalmente, el comunicado apuntó que estos encuentros se enmarcan en la "colaboración" habitual de la CELAD con la AMA y en el "compromiso de España" para cumplir "los estándares internacionales, la cooperación internacional y la promoción de un deporte limpio, íntegro y respetuoso con la salud y los derechos de los deportistas".