La CELAD recibe a una delegación de la AMA en el marco de sus mecanismos de evaluación y seguimiento. - CELAD

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) recibió los días 12 y 13 de noviembre la visita de una delegación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en el marco de sus procedimientos de auditoría y seguimiento de la aplicación del Código Mundial Antidopaje 2021 y de los estándares internacionales que lo desarrollan.

Según un comunicado, esta actuación permitió llevar a cabo una revisión técnica de las distintas áreas de actividad de la Agencia, tomando como referencia el periodo comprendido entre 2021 y 2026, con el objetivo de "analizar la aplicación del marco internacional antidopaje y contribuir al fortalecimiento de los procedimientos y mecanismos de actuación".

Durante las dos jornadas de trabajo, representantes de ambas organizaciones mantuvieron reuniones técnicas e institucionales en las que se abordaron diferentes ámbitos de la actividad antidopaje. Entre ellos, la estructura institucional, gobernanza y marco jurídico; la planificación y realización de controles; la gestión de resultados; los procedimientos de recogida de muestras; inteligencia e investigaciones; la educación y prevención; las autorizaciones de Uso Terapéutico; y la protección de datos personales.

La agenda de trabajo contempló, asimismo, la observación directa de una misión de control de dopaje, con el fin de conocer sobre el terreno el desarrollo de las actuaciones de recogida de muestras.

"La visita constituyó una oportunidad para reforzar el diálogo técnico y la cooperación entre la CELAD y la AMA, así como para compartir información sobre los procedimientos y actuaciones desarrollados por la Agencia española en el ejercicio de sus competencias", destacó la CELAD en su comunicado.

Así, la entidad "continuará trabajando en estrecha colaboración" con la AMA y con el conjunto de organizaciones que integran el sistema internacional antidopaje para "contribuir a la integridad de las competiciones deportivas y a la protección del deporte limpio".