La CELAD refuerza la cooperación internacional en la lucha antidopaje en Estambul

El director de la CELAD, Carlos Peralta, ha asistido en Estambul a una conferencia para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el dopaje. - CELAD

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) y miembro del Comité de Aprobación del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte de la UNESCO, Carlos Peralta Gallego, ha participado este 3 y 4 de abril en una conferencia internacional en Estambul (Turquía).

En dicho evento, organizado en el marco de la cooperación internacional en materia de integridad deportiva, representantes de autoridades públicas y organismos internacionales han abordado el papel de los Estados en la protección de los valores del deporte y en la lucha contra el dopaje.

El encuentro ha reunido a responsables institucionales y expertos con el objetivo de analizar los desafíos actuales en la implementación de políticas públicas antidopaje y reforzar la coordinación entre los distintos actores implicados.

En este contexto, la conferencia, bajo el título 'Capacity Building in Sport: Standardising Anti-Doping Education within Sport-Related Undergraduate Curricula in Europe', estaba orientada a integrar de forma estructurada y homogénea la educación antidopaje en los estudios universitarios relacionados con el deporte mediante el desarrollo de marcos educativos comunes, materiales docentes y acciones de formación dirigidas al profesorado.

En este sentido, se puso de relieve el papel central de la educación como herramienta clave para la promoción de un deporte limpio, subrayando la necesidad de que los futuros profesionales del ámbito deportivo cuenten tanto con conocimientos científicos como con una sólida formación ética, así como la importancia de integrar estos contenidos en los programas universitarios como vía para generar cambios sostenibles a largo plazo.

EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

Durante las sesiones de trabajo se han tratado cuestiones clave relacionadas con las funciones y responsabilidades de las autoridades públicas en la lucha contra el dopaje, incluyendo el desarrollo normativo, la coordinación institucional y la promoción de políticas de prevención y educación.

Asimismo, se ha puesto de relieve la importancia de garantizar un enfoque coherente entre los compromisos internacionales y las actuaciones a nivel nacional, con el fin de reforzar la eficacia de las medidas destinadas a proteger la salud de las personas deportistas y la integridad de la competición.

El encuentro también ha permitido intercambiar buenas prácticas y experiencias entre países, especialmente en ámbitos como el fortalecimiento de capacidades, la sensibilización y la implementación de marcos normativos adaptados a los estándares internacionales.

La presencia de la CELAD en este tipo de iniciativas internacionales "refuerza el compromiso" de España con la promoción de un deporte limpio, la protección de la salud y el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de integridad deportiva, indica dicho organismo en un comunicado.