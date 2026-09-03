La CELAD reúne a ocho referentes del deporte español en su campaña 'Sé íntegro. Compite limpio'

La CELAD lanza su campaña 'Sé íntegro. Compite limpio'. - CELAD

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) ha lanzado 'Sé íntegro. Compite limpio', una campaña protagonizada por Lydia Valentín, Sandra Sánchez, Sara Hurtado, Eva Moral, Lucas Eguibar, Fran Garrigós, Inés Bergua y Paco Cubelos para "reforzar la prevención del dopaje y promover una cultura deportiva basada en la integridad, la responsabilidad y el juego limpio".

Así se expresó este jueves la CELAD mediante una nota de prensa. "A través de ocho piezas audiovisuales, los deportistas acercarán a la comunidad deportiva diferentes aspectos relacionados con la prevención del dopaje", añadió el mismo comunicado.

Así, eso va "desde los valores que sustentan el deporte limpio hasta cuestiones prácticas que forman parte de la realidad cotidiana de cualquier deportista, como el uso de medicamentos y complementos alimenticios, el procedimiento de control de dopaje, la formación o la importancia de contar con información fiable para tomar decisiones".

"Los vídeos se publicarán de manera periódica hasta mediados de diciembre. Cada pieza se difundirá a través del perfil de Instagram del deportista protagonista y de las redes sociales de la CELAD, con el objetivo de ampliar el alcance de los mensajes de prevención y acercarlos directamente a la comunidad deportiva", agregó el comunicado.

'Sé íntegro. Compite limpio', acorde a la nota, "forma parte de la labor de prevención y educación que desarrolla la CELAD para que los deportistas y su personal de apoyo dispongan de los conocimientos y herramientas necesarios para desenvolverse dentro del sistema antidopaje y tomar decisiones informadas a lo largo de su trayectoria deportiva".

Esta campaña, según concluyó la nota, "refuerza así una concepción de la prevención que va más allá del control de dopaje y que sitúa la educación, la información y la promoción de los valores del deporte limpio como elementos fundamentales para proteger a los deportistas, la igualdad de oportunidades y la integridad de la competición, en línea con el enfoque que la CELAD viene utilizando" para sensibilizar.